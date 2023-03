Sebastián Pérez quiere continuar por la buena senda en Río Gallegos

El inmejorable comienzo de temporada ilusiona e impulsa al bahiense Sebastián Pérez a intentar repetir la faena desde mañana, cuando el Turismo Nacional abra el telón de su segunda función de su temporada 2023, en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos.

Pérez, 3° en la primera final del año, iniciará su participación en la Clase 2 por la mañana en los entrenamientos; con la disputa de la primera, de 11 a 12:10. y posteriormente de la segunda y última, de 13:50 a 15. La actividad finalizará con la primera clasificación, de 16:30 a 17:20.

Nuevamente el crédito local acelerará el noble y rendidor Chevrolet Onix, con el cual subió al podio en las últimas dos competencias disputadas (la última de 2022 y la primera de 2023), procurando continuar por la buena senda de rendimientos y resultados, para seguir alimentando la ilusión.

Todavía no es momento para volcar en pista el nuevo Toyota Etios construido por el bonaerense Gaby Rodríguez y preparado en nuestra ciudad, al cual todavía le restan trabajos de desarrollos en los impulsores. "Hasta no estar un 100% con los dos motores, no lo usaremos", expresó el piloto.

Seba celebrando el podio obtenido en la primera fecha.

El trazado santacruzeño, de 4,206 metros de extensión, representa toda una novedad para Seba, por lo que la actividad matinal será fundamental, no solo para la puesta a punto del auto, sino para la adaptación conductiva y el conocimiento de los secretos del circuito.

"Al auto se lo repasó íntegro, controlando que todo esté en orden, y después está exactamente igual que cómo llegamos al Oscar Cabalén. Veremos mañana dónde estamos parados", expresó Pérez en la previa.

Seba nuevamente será una de las dos esperanzas regionales en la divisional, junto al dairauxense Marcelo Guevara (March), habitual animador de cada competencia, quien fue 25° en la primera final del certamen ganada por el bonaerense Nicolás Posco (Kinetic).

En la Clase 3, en tanto, la gran novedad del fin de semana será la reaparición al volante del bahiense Juan Pipkin, ex subcampeón de la disciplina, a bordo de un Toyota Corolla alistado por el Arana Ingeniería Sport.

El team bahiense, encabezado por Pablo Arana, pondrá en pista además el restante Toyota Corolla, conducido por el rionegrino Antonino García (12° en la primera final), y el Chevrolet Cruze, a cargo del riojano Roberto Luna (viene de abandonar con problemas de motor).

Aunque la actividad oficial para la divisional mayor (Pipkin probó hoy en los ensayos comunitarios) recién se iniciará el sábado.