Crece la malaria comercial, llegan las ostras, una polémica en puerta y Bahía tendrá su gasoducto propio

--Hola, Juan. Hermosa mañana, ¿no te parece?

--Sinceramente no puedo creer que festejes la copa que ganaron el otro día, pero veo que no dejás de sorprenderme.

--Es que no paramos de sumar títulos, amigo. Aunque claro, como dicen los medios, los que estamos en crisis somos nosotros y ustedes apenas perdieron con el poderoso Arsenal. Ah, me olvidaba, y ayer ganaron de manera dudosa, je, je.

--Te noto recargado, José Luis. Sinceramente, entre vos y el calor que no da respiro, ¡qué mañana me espera, por Dios!

--Jaa... No desesperes y pidamos los primeros cortados así vamos metiéndonos en tema. ¿Te parece?

--Dale, pero también pedile a Tito agua o soda, hoy caminé bastante por un centro que, en determinados horarios, parece desierto.

--Es verdad, sobre todo un domingo y encima con la circulación reducida por varias obras en marcha, sobre todo en Alsina y Donado – Belgrano.

--A eso sumale la malaria comercial.

--¿Para tanto?

--Vos sabés que hago maravillas cada semana para traerte un nuevo negocio que abre, pero el panorama no es bueno, sobre todo en ciertos sectores. Sin ir más lejos, el otro día me enviaron fotos de más de 30 locales cerrados en el centro.



--¿En serio?

--Sí, tal cual, no creo que todos hayan cerrado este verano, seguramente algún error debe haber en el listado, pero son todos locales vacíos.

--Me quedé pensando porque, mientras tanto, en mi barrio no dejo de ver pasar a los repartidores que trabajan para empresas que venden por Internet. Lenta e imperceptiblemente, todo está cambiando...

--Perdón que te contradiga amigo, pero ni tan lenta ni tan imperceptiblemente...

--Tenés razón, hace tiempo que todos vamos viendo este proceso, al cual debemos sumarle la malaria general y la carga impositiva y laboral, entre otros factores que hacen difícil que el comercio prospere.

--La culpa obviamente no la tiene la gente.

--No, claro, el consumidor busca comprar donde consigue mejores precios y servicios. El otro día estuve hablando con Ricardo, un tradicional comerciante céntrico, y me daba un panorama bastante feo.

--¿Qué te dijo?

--Según me comentó, en el centro están resistiendo los comercios grandes, los que pueden soportar la falta de actividad.

--Sin embargo los locales gastronómicos, ciertos días, están llenos.

--No todos. Evidentemente la gente gasta allí la plata y ni bien puede, ni bien llega un feriado largo, raja para disfrutar viajando.

--Supongo que también habrás hablado con alguna de las entidades que representan a los comerciantes.

--Sí, claro, también lo hablé con Martín Garmendia, quien ya lleva casi 20 años como dirigente en la Cámara de Comercio local.

--¿Y qué te comentó?

--Más o menos lo mismo. Que hay preocupación y que alguno ya está con los brazos caídos respecto de la continuidad de su pequeño comercio. Ellos habían percibido que durante la pandemia habían surgido un montón de negocios en los barrios, en garages y pequeñas edificaciones reformadas, y que fueron una linda sorpresa.

--¿Y en cuanto al centro?

--Me comentó que hay mucha incertidumbre sobre el futuro, incluso algunos están viendo que la situación actual es peor que durante la pandemia en lo que hace a la continuidad de sus comercios.

--¿Causas?

--Se refirió a la falta de mercaderías y de crédito, a que todas las compras se generan con tarjeta y el comerciante no dispone de efectivo para reponer y al avance en un 45/50 por ciento de las ventas por Internet con relación al año anterior. También me habló del temor a tomar gente por terminar comprándose un juicio. De todas formas, igual me aclaró que estos problemas no son específicos de Bahía, aunque por el turismo hay ciudades donde el comercio está mejor.

--Evidentemente el sector hace años que no viene bien.

--Décadas te diría. En sus casi 20 años en la Cámara, Garmendia me comentó que hubo muy pocas épocas buenas, algunas aceptables y otras como la actual, donde tambalea el futuro de los negocios.

--Bueno, pero ahora cortemos con el bajón y tirame la apertura de algún nuevo negocio.

--Siempre trato de hacerlo y rasco el fondo de la olla. De hecho días atrás me olvidé de comentarte que finalmente abrió una parrilla en El Cholo. Se trata de una inversión de la que te hablé hace tiempo.

--Es verdad, bien por Mauro, que sigue expandiéndose.

--Sí, pero en este caso abrió hasta la noche, cena por ahora no, y el sistema es como en Estados Unidos. Primero vas a la caja, ordenás y pagás, y luego vas a buscar en una bandeja el pedido y te sentás a disfrutarlo.

--¿No hay mozos?

--Entiendo que alguno hay para reponer el pan y los aderezos en cada mesa.

--Bien. Yo sé que siempre te pido mucho, pero capaz tenés alguna de esas novedades interesantes que solés tirar para sacudir la modorra dominguera.

--Sí, tengo. En este caso el título podría ser: “se vienen las ostras”.

--No Juan, eso no es nuevo, ya sé que la zona costera de Rosales está invadida de ostras, no necesito que me digas que son plaga porque hace tiempo llegaron.

--Error. Escuchá antes de hablar. Yo me refería a la producción regional de ostras. Me dicen que un ingeniero y un veterinario se pusieron al frente de la reapertura de un frigorífico en San Blas para trabajar con ostras de ese lugar y Los Pocitos.

--Ah... bien. Me interesa. Avanti.

--Por lo que sé, la empresa se llama Ostras de la Patagonia y traen lo producido al puerto local. Los lunes se analiza y los martes se vende, así como fueron extraídas del mar. Según me dicen, antes se procesaban en White Gulf , pero ahora esta gente hizo su propia planta de procesamiento, que incluye hacer la media valva, que es la que se vende congelada.

--¿Dónde las venden?

--Algo acá. De hecho conozco un restaurant muy conocido que las compra, pero la mayoría va a Buenos Aires.

--Ok. Te cambio abruptamente de tema.

--Dale. Vos mandás.

--No me dijiste nada del anuncio de Alberto sobre la megaplanta de YPF y Petronas en Bahía. Esto se suma a la reserva de tierras que ambas empresas firmaron con el Consorcio del Puerto.

--Tal cual, y aunque estamos en meses preelectorales y anuncios sobran, parece que la cosa viene muy en serio.

--Ayer leí en “La Nueva.” que el proyecto es tan grande que incluso va a modificar el perfil del puerto bahiense.

--Claro, si la inversión se concreta en su totalidad, los cereales van a dejar de tener el primer lugar en lo que es el movimiento de cargas por el puerto local y el GNL, por sí sólo, alcanzará la pole position en ese sentido.

--¿Es para tanto?

--Primero hay que cruzar los dedos y esperar que las obras se hagan, pero si se completan todas etapas previstas, cosa que llevará algunos años, solo este proyecto movilizará 25 millones de toneladas de GNL, cuando el año pasado las terminales de granos alcanzaron los 12 millones. Además, pensá que podría llegar a salir un buque por día, algo demasiado bueno para que sea realidad.

--Soñar no cuesta nada...

--Coincido, pero ya que estamos con este tema, aprovecho para comentarte algo que pasó desapercibido.

--Decime.

--Es tan grande la inversión, a la que podría sumarse otra planta a cargo de TGS y Excelerate, que Bahía Blanca contará con un gasoducto propio desde Vaca Muerta.

--¿Sí?

--Si, tal como lo recordó el presidente de la Nación, la iniciativa presentada por YPF contempla la construcción de un gasoducto similar al llamado Néstor Kirchner, que se haría desde Neuquén al puerto local sólo para abastecer la planta de GNL.

--Techint y Sacde de parabienes.

--Es muy probable que esas empresas lo ejecuten. De hecho, hoy todos los recursos técnicos y materiales están volcados al gasoducto Kirchner, pero cuando este termine habrá nuevos trabajos para encarar.

--Ahora entiendo por qué me decías un par de domingos atrás que los hoteles y los departamentos que se alquilan por día están a full.

--Sí, y como ejemplo te sumo el caso de Julio y su taberna, que está trabajando más que bien, sobre todo en el patio al aire libre. Fijate que ahora va por más y próximamente se lanzará con un negocio de pastelería dedicado a postres, tortas y alfajores.

--Otro oasis en medio del desierto.

--Ponele, pero esto parece que llegó para quedarse varios años más. Acordate que están en obra varios parques eólicos y se viene el más grande del país en Bahía, más la ampliación del oleoducto a puerto Rosales, etc. Eso termina incidiendo de manera positiva en la economía local.

--Insisto, esto está acotado a ciertos sectores...

--Por supuesto, fíjate que la última encuesta de la Unión Industrial local entre sus asociados, en la primera quincena de febrero, reflejó un aumento en el nivel de actividad de 2022 respecto de los dos años precedentes, aunque no todo es color de rosa.

--¿Por?

--Porque también los consultaron sobre perspectivas para el resto del año en otras variables y las expectativas fueron buenas para el nivel de actividad, neutras sobre la rentabilidad y malas para la cadena de pagos y la conflictividad laboral.

--Bueno, mientras esperamos por otro par de cortados, capaz tenés algún otro dato del sector industrial.

--Sí, el jueves hubo recambio de autoridades en los jóvenes de la UIBB. Pero dejando a un lado los cargos de la nueva comisión, me comentaron que estuvieron trabajando hasta tarde y que su agenda viene pesada de actividades...

--¿Proyectos?

--Te comento algunos, en el marco de la responsabilidad social empresaria se vendrán los Jardines más verdes, también la puesta en marcha del programa Bancos Azules, en reconocimiento al personal de la Salud .

--Supongo que seguirán con La Noche de las Etiquetas y su tradicional cata de vinos a beneficio de la Biblioteca Rivadavia.

--Veo que es lo único que te interesa, ja, ja, pero es así, esa jornada ya constituye un clásico en la ciudad. También te adelanto que tienen en carpeta un nuevo proyecto que se llama Bahía Convoca. Dame un tiempito y te traeré mayores detalles.

--Lo anoto.

--Y te digo más, representantes de otras instituciones estuvieron presentes y trabajando en la misma agenda. Algo poco común y que da para celebrar.

--Bueno, ¿por dónde seguimos?

--Por donde quieras.

--Ahora que lo pienso, me tenés olvidado con los temas ferroviarios. Por suerte el viernes se reestablece el servicio Bahía– Constitución.

--Sí, y por otro lado, la empresa rionegrina Tren Patagónico reparó el sector donde habían robado más de dos kilómetros de vías, en Aguará, y avanza para recuperar el tren de cargas entre nuestra ciudad y Viedma.

--¿Será en marzo?

--Ahora dicen que en abril, y quien dice abril dice mayo. Veremos, pero siguen trabajando.

--¿Y qué pasa con los vuelos nocturnos en el aeropuerto? ¿No arrancan más?

--Acabás de poner el dedo en la llaga: me pasaron el dato de una polémica en puerta.

--Entonces quiero detalles.

--Ante un pedido de informes del concejal Pablo Daguerre, Aerolíneas Argentinas respondió que desea restablecer el servicio nocturno, pero para eso el aeropuerto debe contar con los servicios necesarios.

--Pará un momento. Si no recuerdo mal, la Comuna puso la plata para colocar la iluminación de la pista, que es lo que se pedía.

--Claro. La Muni donó las luces, los reflectores y el resto está todo OK. Entonces, de ser así, ya no hay más excusas.

--Polémica en puerta...

--Seguro. Por eso me dicen que en el aeropuerto no entendían nada cuando leyeron la nota de la empresa estatal y varios están con bronca. Igual te adelanto que para abril podría sumarse otro vuelo, a las 9.30 de la mañana.

--Agendalo vos, que solés viajar.

--Yo apenas vengo al café.

--Mmm... Che, antes de irnos dediquemos al menos un minuto para recordar al publicista, productor artístico y empresario Daniel Volpe, que falleció el viernes último.

--Es verdad, una sensible pérdida para la vida artística local. Fijate que Daniel llevaba más de 45 años en el mundo del espectáculo bahiense y hace bastante era miembro de comisión directiva de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales. Teatro y Música.

--Claro, en la década del 80 comenzó trayendo a la ciudad la obra Yrigoyen, con Osvaldo Terranova. ¿Me equivoco?

--Exacto, y se hicieron nueve funciones a sala llena en el Don Bosco.

--Evidentemente, otros tiempos...

--Si, y a partir de allí arrancó una brillante carrera que le permitió a Bahía contar con enormes artistas.

--Juancho, vos que tenés mejor memoria que yo, recordame algunos de esos espectáculos inolvidables.

--Algo se dijo estos días. Por ejemplo La Piaf, con Virginia Lago; El camino a La Meca; y los recitales de Valeria Lynch, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales y Piero, entre otros. Luego vino la pandemia, que fue un golpe durísimo para la actividad, pero pudo sobrellevarlo.

--Bueno, un abrazo al cielo a Daniel y nuestro más sentido pésame a sus familiares, especialmente a Nano, Loli y Giuli, y seres queridos.

--¿Algo más? ¿Nos vamos?

--Dos cortitas. La primera es que el hombre fuerte de nuestra región en YPF, Osvaldo Barcelona, va a acompañar al presidente de la petrolera, Pablo González en su gira por Estados Unidos. Según me dicen, van a cerrar convenios de Energía en Houston.

--¿Algo que podamos contar?

--Que en Nueva York se dará a conocer una nueva buena noticia para el país.

--Bien, pasemos a la otra novedad que te había quedado pendiente.

--Simple, quiero mandarle felicitaciones a Guillermina Rizzo que hoy inicia la décima temporada de Temas Vitales, su excelente columna en La Nueva.

--Dale, un saludo para ella, pero zarpemos, ya es hora de ir a prender el fuego. Chau, nos vemos.

--Veo que para eso nunca tenés calor, ja, ja. Dale, hasta el próximo domingo.