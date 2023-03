Daniel Radcliffe, actor de 'Harry Potter', espera su primer hijo

Daniel Radcliffe, el actor que se encargó de darle vida a 'Harry Potter', será papá por primera vez. Fue Scott Boute, el representante del artista de 33 años, quien confirmó que se encuentra en la espera su primer hijo junto a su novia, Erin Darke.

El actor de la saga y su novia se conocieron hace 10 años en el rodaje de la película 'Kill Your Darlings' (Amores Asesinos, en español) y a partir de allí comenzaron a salir juntos. Luego volvieron a trabajar juntos en 2016 para la película 'Don't Think Twice' y actualmente la actriz hace participaciones especiales en la serie 'Miracle Workers' de Daniel Radcliffe.

Hace algunos meses el actor dio una entrevista a la Revista People y habló sobre su relación con Darke. “Estoy muy feliz con mi vida y llevo una década con Erin, bastante”, declaró. Además, aseguró que “tienen una vida muy bonita” y “son muy felices”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En 2022 se refirió a la posibilidad de ser padre para la Revista Newsweek. “Quiero que mis hijos, si es que existen y cuando existan... Me encantaría que estuvieran cerca de los sets de rodaje”, expresó y continuó: “Los sets son lugares maravillosos y pueden ser muy buenos para los niños. Pero la fama es algo que yo evitaría”.

El actor comenzó su carrera actoral cuando era un niño en 2001. A pesar de su corta edad alcanzó la fama mundial cuando consiguió el papel protagónico para la saga de películas de ‘Harry Potter’, basadas en los libros de J.K. Rowling. (NA)