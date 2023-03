Se viene una gran obra en la costa bahiense, la Muni cuida el mango y reunión de técnicos por los árboles

--Buen día, José Luis. ¿Viste la fiesta que armamos en la mejor cancha argentina?

--¿Armamos? Ya no tenés cara. La fiesta fue de la selección, y la selección es de todos. De todas formas, aunque le hayan hecho cambios, la heladera sigue siendo una heladera. Comparemos con lo que sucederá en Santiago del Estero.

--Te noto herido y te entiendo. Encima anoche Olimpo les hizo un partido más que digno en Chaco. Por eso mejor vayamos a nuestros temas de cada domingo. ¿Te parece?

--Qué poco te va a durar la alegría. Vas a ver, ja, ja. Pero dale, empecemos por la economía. ¿Qué tenés?

--Dos cuestiones, una mala y una buena.

--Empezá por la buena entonces.

--Una sorpresa: la dinámica alcista de precios se enfrió en el rubro alimenticio, a excepción del pollo y los huevos, afectados por la gripe aviar y la ola de calor.

--Es broma, ¿no?

--No, así lo expresó la consultora LCG, que monitorea la inflación de los alimentos semana tras semana. De todas formas, el escenario futuro no es bueno porque desde la industria afirman que no pueden sostener aumentos de 3,2% mensuales cuando el tipo de cambio oficial sube alrededor de 5,6%.

--Bueno, entonces fue una buena noticia a medias. ¿Y la mala?

--Lo que ya sabemos, El Banco Central cerró la semana con otra importante venta de dólares de sus reservas y el rojo del mes se acerca a los u$s 1.500 millones. La fuerte caída en las liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador se siente cada vez más.

--Mejor salgamos del bajón que hoy es domingo. ¿Qué te parece, Juancho, si tirás alguna de tus acostumbradas novedades comerciales en Bahía y la zona? ¿Trajiste algo?

--Siempre algo tengo. Pedile a Tito los primeros cafés y largamos.

--Dale, te escucho.

--La primera novedad tiene que ver con un local de calle Sarmiento 711, donde antiguamente estuvo la casa de repuestos de Osvaldo Cortés y últimamente estaba Securitas.

--Te sigo.

--Bueno, allí se estableció una importante cadena de hamburguesas artesanales nacida, hace siete años, en Bariloche y que ahora tiene sucursales en Neuquén, Bahía Blanca, Cipolletti, General Roca, Centenario, Cinco Saltos, Comodoro Rivadavia y Córdoba.

--Buen dato. Cerveza, burguers y gin parece que sigue siendo tendencia en el rubro gastronómico. Pero no te relajes y seguí tirando data comercial, amigo. ¿Cómo anduvo la actividad en el feriado?

--¿Hubo actividad en el centro? Yo te diría que el cierre de los negocios fue casi total. Los comerciantes no pueden pagar doble porque las ventas no dan y los días normales el horario corrido no suma, resta.

--Quizás me equivoque, pero creo que la gente ya no aprovecha los feriados para salir a pasear y comprar, sino que viaja o disfruta de otra forma.

--Coincido, los tiempos van cambiando y seguramente el comercio se adaptará, aunque últimamente debe afrontar no pocos desafíos si pretende sobrevivir y desarrollarse.

--Venimos hablando del tema hace ya varios domingos. Así que ya es hora de que tires alguna de esas novedades de peso que soles traer cada semana, amigo.

--Ponés la vara muy alta, José Luis, pero algo tengo.

--Sabía que no me ibas a fallar. Avanti.

--El otro día Carlitos Michelángeli me invitó a la cena que dio inicio al ciclo 2023 del Consejo del Deporte Náutico Regional (Codenar), en el Club de Pesca de General Daniel Cerri, y no sólo pude reencontrarme con viejos amigos.

--Ya sé que cenaste como los dioses, siempre se come muy bien allí, pero me parece que apuntás a otra cosa.

--Tenés razón. Del encuentro no sólo tomaron parte representantes de todos los clubes náuticos de la región, sino también de Prefectura y del Consorcio de Gestión del Puerto, a través de su presidente, Federico Susbielles, y de su gerente, Juan Linares.

--Bueno, pero andá al grano, ¿puede ser?

--Ok, en la reunión, Carlitos anunció, visiblemente, emocionado, los avances registrados en el proceso de reconstrucción del muelle que una terrible sudestada destruyó exactamente un año atrás, a fines de marzo de 2022.

--Epaa, ahora quiero más detalles y seguro los tenés.

--Sí, claro, ya se lanzó la licitación de la ingeniería de detalle del futuro muelle y días atrás tuvo lugar la visita de obra por parte de las empresas que competirán.

--¿Hay varias firmas interesadas?

--Afortunadamente, cuatro. El 12 de abril tendrá lugar la apertura de sobres y luego el ganador tendrá cinco meses para desarrollar el proyecto. La idea del Consorcio es licitar antes de fin de año las obras de reconstrucción.

--Muy buena noticia, Juan, sobre todo porque se trata del renacimiento de un club de luchadores al que la naturaleza le jugó una muy mala pasada.

--Tal cual, y las obras no son menores, fíjate que seguramente tendrán un costo aproximado de dos millones de dólares.

--¿Qué piensan hacer? ¿Tenés detalles de los trabajos?

-- El muelle estará destinado principalmente a la actividad deportiva y pesquera. Se reconstruirá un tramo de 82,5 metros lineales. En los primeros 42 metros el tablero del muelle tendrá un ancho de 5 metros, mientras que en los próximos 40,5 de tres metros.

--¿Será un espigón?

--No, la infraestructura estará compuesta por pilotes metálicos hincados, siguiendo la traza del muelle original, y sobre los pilotes metálicos se apoyarán marcos de perfiles metálicos a los que se vincularán losetas premoldeadas de hormigón para conformar la superestructura del muelle.

--Seguramente tendrá una grúa para las embarcaciones.

--Sí, la consultora deberá proponer el diseño de un guinche para el ascenso y descenso de embarcaciones de 5 toneladas de peso y las defensas y elementos de amarre deberán tener en cuenta un buque de diseño de hasta 15 metros de eslora.

--Muy buena noticia Juan, ojalá pronto Cuatreros pueda recuperar su muelle.

--Así será. Acordate que la histórica estructura había sido inaugurada en 1903 y el último gran buque de carga que operó lo hizo en 1962, cuando permitía el ingreso de buques de hasta 9 metros de calado.

--Una pena que todo ese movimiento económico se perdiera en el área de Bahía Blanca, que lo necesita tanto como Cerri.

--Sí, y te puedo asegurar que la riqueza natural de ese sector del estuario, con toda esa actividad, era mucho más importante que ahora.

--Che, ya que estamos con el ámbito portuario, te recuerdo ya estamos en plena cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino.

--Sí, y te digo que se espera un aluvión de gente, pero prefiero no tirar cifras al voleo. Este año cambió la ubicación del escenario principal para posibilitar la presencia de mayor número de espectadores.

--¿Dónde va a estar?

--En el sector del Muelle Multipropósito. De hecho ya tuvieron que mover de lugar muchísimos contenedores y varios alambrados. Pero insisto en el tema de la cantidad de gente, seguramente va a ser muy pero muy importante. Fijate que hay tours previstos de ciudades como Viedma, por ejemplo.

--Y el fin de semana siguiente se espera otra movida muy importante por el aniversario de la ciudad, ¿no? ¿Viene Abel Pintos?

--Lamento pincharte el globo, pero no vendrá Abel. Por el tipo de escenario que requería un espectáculo de esa naturaleza, los números se iban muy por arriba y el intendente decidió optar por otro tipo de espectáculos, con una muy fuerte presencia de artistas que viven en la ciudad. Ya te irás enterando.

--¿Pienso mal si relaciono la medida de no gastar tanto con lo que está pasando en Villarino?

--Pensás muy bien. Las penurias económicas que atraviesa ese municipio vecino por la merma en la coparticipación, etc, que obligaron al intendente Bevilacqua a disponer que tanto él como los 16 concejales no cobren sus dietas, influyó. Pero hay más.

--¿Hay más?

--Sí, Carlos Bevilacqua salió públicamente a plantear el tema de los recortes en la coparticipación, pero otros distritos de la región pasan por situaciones similares.

--Encima en las licitaciones no aparecen muchos oferentes por miedo a una aceleración del proceso inflacionario o que las comunas no puedan llegar a pagar.

--Tal cual, y algunos distritos ya optaron por patear algunas obras para más adelante y empezar a ser muy cuidadosos con los gastos.

--¿Aunque estemos en un año electoral? Mmm...

--Exacto. Y nada más vigente que la conocida frase popular: si hay miseria que no se note.

--Che, Juan, mientras pedimos otro par de cortados contame cómo sigue el tema de los eucaliptus de avenida 14 de Julio. ¿Se paran las obras?

--No, no se paran. El jueves hubo una reunión entre el intendente y la letrada Verónica Laura Iommi y la ambientalista Mónica Liliana Romero, dos miembros representantes de la mayor parte de los vecinos autoconvocados del Barrio Parque Patagonia.

--¿Fumaron la pipa de la paz?

--Acordaron que el jueves o viernes de esta semana habrá una reunión entre el equipo técnico del Municipio de Bahía Blanca, encabezado por el ingeniero Pablo Bianco, director general de Espacios Públicos y dos técnicos designados pertenecientes a dicho grupo de vecinos. Además, se resolvió suspender la tala y deforestación en esa zona hasta conocer las conclusiones de ese encuentro.

--Bueno, pero seguro vos sabés qué está pasando, qué van a discutir.

--Por un lado la Municipalidad aclaró que de ninguna manera va a parar las obras porque dio cumplimiento a todos los procesos administrativos necesarios, pero accedió a discutir técnicamente el tema porque si hay una opción factible de salvar unos 10 eucaliptus que aún restan extraer, no tendrá problema en implementar esa opción.

--Ojalá así sea, pero me dicen que no va a ser fácil porque se trata de ejemplares que terminarán destruyendo el asfalto.

--Sí, pero veremos a que conclusión llegan los técnicos. Esta reunión fue precisamente lo que pidió la Asociación de Fomento.

--Antes que me olvide. Ninguna repercusión a nivel local de la intervención de Edesur.

--Sí, se calcula que entre 22 mil y 25 mil domicilios están colgados de la red eléctrica en Bahía.

--¿Sobre cuántos?

--Se calcula que hay unos 170 mil medidores y el promedio de las facturas es de 2.500 pesos mensuales, cifra que no le deja mucho margen para inversiones y mantenimiento.

--Muy concreto, pero te cambio de tema, Juan.

--Dale.

--Me enteré que están trabajando en conjunto entre el municipio y las empresas del Polo, por el tema de los basurales a cielo abierto en la zona donde están poliductos y gasoductos, cercana al balneario Maldonado. ¿Sabés algo?

--Sí, es un tema muy delicado, lo que realmente preocupa es por un lado el desarrollo de focos infecciosos y, por otro, el riesgo para la integridad física de las personas, pues hay casos de quema de residuos arriba de los ductos.

--Me dijeron que la Muni estuvo limpiando esas zonas.

--Exacto, y las empresas están colocando cartelería, pero es un tema más profundo. Esperemos que entre ambas partes puedan encontrar una solución antes de que suceda algo mucho más grave.

--Bueno, ¿vamos levantando campamento?

--Una más. Dejame recordarte que mañana lunes 27, la Asociación Hotelera Gastronómica, junto a la empresa Ingeniería y Arquitectura, invitan a compartir el cincelado de la empuñadora del Bastón de Mando Presidencial junto al Maestro Orfebre Juan Carlos Pallarols.

--Sí, me dijiste el domingo pasado. Pallarols está a cargo del mismo desde la vuelta de la democracia: hace ya cuatro décadas.

--Exacto, y todo aquel que quiera aportar su golpe de cincel podrá hacerlo este lunes, entre las 14 y las 18, en el Club Argentino, Avenida Colón 67. La actividad es gratuita sin previa inscripción.

--Bueno, ahora sí, me hago cargo de la cuenta y zarpamos. No creo que te opongas.

--Ja, ja. Ok, te sigo. Hasta el próximo domingo.