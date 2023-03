“Dejamos a Olimpo bien parado”, dijo Cristian Amarilla

Mientras en el vestuario de Olimpo hervían de bronca y no podían entender el error del árbitro Lucas Comesaña y ese favorcito a Boca con un penal que no fue, Cristian Amarilla prefirió hacer hincapié en la actuación del conjunto aurinegro: “hicimos un buen partido, un trabajo digno”.

Y siguió: “Salió lo que planificamos en la semana, como tapar a Varela y presionar para que la pelota no le llegue al doble 9 (Benedetto y Merentiel), pero la calentura que tenemos es porque no era necesario que el árbitro cobre ese penal, no había necesidad, porque el trámite era tranquilo y Boca no nos tenía contra nuestro arco. Entendemos como es esto, es una decisión que tomó el referí que no compartimos, pero ya está”.

“Con el resultado 1-0, el partido estaba abierto, los dos atacábamos. Era de ida y vuelta, limpio, bien jugado, por eso no había necesidad de cobrar ese penal fuera de contexto”, sostuvo el 10 olimpiense.

-Dio la sensación que por muchos momentos salió a la perfección lo que habían planeado...

-Sí, salió todo. Cuando pudimos jugar lo hicimos, pusimos todo, fuimos al frente, dejamos a Olimpo bien parado, como debía ser. Había diferencia de nivel y jerarquía, se notó, pero en líneas generales nos vamos conformes. Los goles de Boca llegaron en los momentos menos esperados, eso es lo que tiene este tipo de rivales. Aunque debemos estar tranquilos y mantener la cabeza en alto.

-Con el correr de los días van a ver todo lo bueno que hicieron y se van a llevar eso para su verdadero objetivo...

-Sí. Estamos enfocados en nuestro objetivo, que es ir por el ascenso en el Federal A; hoy demostramos que vamos por buen camino.