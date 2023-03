Montero: "El Frente de Todos va a ganar la intendencia en Bahía"

El director de Fiscalización y Control Policial de la Provincia de Buenos Aires, Federico Montero, aseguró que el Frente de Todos ganará las elecciones para la intendencia de Bahía Blanca y admitió que pretende ocupar un lugar en la lista de futuros concejales de ese espacio político.

"No me caben dudas de que el próximo intendente será del Frente de Todos. Estoy trabajando para la postulación de Federico Susbielles y me gustaría ser concejal porque creo que hay mucho para hacer en el legislativo", dijo en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"Hay que ir a una gran paso y el que gane diriga y el que pierda acompañe. Hoy en el Concejo Deliberante están enfrascados en la grieta", opinó.

En su rol de funcionario vinculado a la seguridad en la Sexta Sección también consideró que la gestión de Héctor Gay "abandonó el problema de la inseguridad en Bahía con el argumento de que depende de la Provincia".

"Si en este momento realizan aportes al combustible de patrulleros es por un convenio firmado tiempo atrás, pero la realidad es que si bien en la campaña 2015 prometía que iba a ser el jefe de la policía, en la práctica no hacen nada por el tema", lanzó.

"En esto se necesita un líder que reúna a todos los organismos vinculados a la seguridad y la ciudad no lo tiene. Cuando Sergio Berni asumió como ministro pidió a los municipios que elaboren un plan de seguridad y Bahía nunca hizo algo al respecto", sostuvo.

por último opinó que en la actualidad "hay concejales que hoy sacan pedidos de informes vinculados a la problemática y nunca levantaron un teléfono para consultar o saber qué tipo de aporte se podía hacer desde el Concejo Deliberante", cuestionó.