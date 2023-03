La chica que el viernes pasado apareció semidesnuda en una estación de servicio declaró en la fiscalía y aportó datos parciales de lo que recuerda, sin confirmar que haya sido víctima de un delito sexual.

Acompañada por su hermano, la joven de 20 años se presentó ante el fiscal Diego Torres y confirmó que la noche del jueves salió a comer a una pizzería con un joven, con quien luego concurrió al club Universitario.

Ya en el boliche, ratificó los dichos del chico en cuanto a que en un momento se separó de él, comenzó a bailar y socializar con otras personas y siguió tomando, pero de ahí en más no recuerda otra cosa hasta que apareció en la estación de servicio de Alem y Perú, en situación de shock.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según lo que se había podido reconstruir con cámaras y testimonios aquel día, la denunciante, que se encontraba en ropa interior en la vía pública, fue conducida por una ambulancia al hospital Municipal, desde donde, al poco tiempo, se escapó corriendo por Estomba, hasta llegar a otra estación, la que está ubicada en el cruce de esa calle y Rodríguez.

En ese lugar una mujer la auxilió y dio aviso a las autoridades.

Recuerda que corrió

Sin embargo, la chica no tiene detalles de la segunda secuencia, aunque sí dijo recordar que en algún momento de la noche corrió.

La fiscalía pudo establecer que otro joven estuvo con ella después de su salida del Club. Lo identificó y allanó su domicilio para secuestrar tanto el teléfono de la joven como el propio, que ahora son motivo de pericias.

Si bien este joven es investigado y todavía no declaró, extraoficialmente habría dicho que tuvo un contacto con la chica en su auto y en un momento ella se alteró, se sacó el pantalón, tiró el celular en el habitáculo y salió corriendo. Por otro lado, se revisó al chico y no presentaba en su cuerpo ninguna herida compatible con una potencial defensa de la denunciante.

Los primeros estudios médicos a la chica, a su vez, no detectaron lesiones que se puedan relacionar con un delito sexual, aunque esto no quiere decir que no haya sido abusada, teniendo en cuenta su estado.

Estudios científicos

Con las muestras tomadas en el inicio, el fiscal Torres ordenó, por un lado, una pericia de PSA, para determinar la presencia de semen en la posible víctima, que se realizará en nuestra ciudad con turno para abril, y un análisis toxicológico que tendrá lugar en La Plata y posiblemente demore más tiempo.

Con este último estudio se buscará saber si las bebidas que consumió la chica en el boliche -o eventualmente en el exterior- pudieron haber sido intoxicadas.

Por el momento la causa se mantiene como averiguación de delito.