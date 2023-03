"Esto es Midget y mientras haya posibilidades hay que seguir peleándola"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Soñar no cuesta nada. Y bien sabe Sebastián Burgos de epopeyas en definiciones del Midget, categoría que próxima está a conocer a su nuevo monarca.

El gran triunfo del viernes, undécimo en su cuenta personal, mantiene un gramo de esperanza e ilusión de continuar con posibilidades de ser campeón del Estival 2022/23 y revalidar viejos laureles.

A propósito, la primera y única corona de campeonato de Seba en la popular categoría regional del derrape ocurrió de manera épica y heroica, siendo el cuarto y último retador en aquel infartante cierre de ciclo 2011/12.

Aquel primer Playoff es el claro ejemplo que, en este sistema de competencia, nunca está dicha la última palabra. Y bien lo sabe Burgos, cuando por entonces descontaba 18 puntos y lograba alzarse con el trofeo mayor.

“Esto es Midget y mientras haya posibilidades no hay que bajar los brazos, la seguiremos peleando como lo hacemos siempre”, expresó el ganador de la decimosexta fecha, cuarta del mini certamen.

“No empezamos bien, en la serie las cosas salieron no muy bien, pero se trabajó en el auto, nos acomodamos un poco en la semifinal y estos son los resultados de todo el sacrificio que hacen todos los que me acompañan”, agregó.

En la ecuación previa, la máquina negra N°6 no asomaba como candidata excluyente a la victoria. Pero la sucesión de largadas y circunstancias lo situaron en primera fila, oportunidad que Burgos no desaprovechó.

“Cuando pasamos a primera fila me ilusioné. Sabía que si largaba un cachito mejor que Lucho (Vallejos), evitando que me lleve contra las gomas, podía salir bien armado a la recta opuesta. El auto salió bien, pude safar de Kevin (Altamirano), que venía por afuera, y ahí me dediqué a hacer mi carrera y acelerar bien a fondo”, resumió Seba, ganador por segunda ocasión en el certamen.

Tercer puesto a 33,50 puntos del medanense Luciano Franchi, el líder de la tabla. Panorama poco alentador si consideramos la importante brecha de unidades y, especialmente, la contundencia mecánica de Pomelo y de también Luciano Vallejos, los dos máximos aspirantes.

“Hay que venir y seguir remándola, todavía estamos con vida. Los dos andan muy fuerte, tienen dos autazos, que funcionan bien en cualquier piso, por lo que no queda otra que seguir trabajando para intentar correrlos. En mi caso tengo que salir a descontar como sea. Y estar ahí, en el momento justo, como pasó hoy (por el viernes)”, aseguró.

“Ganar es ganar y otra victoria con este proyecto sigue dando ánimo y un premio a todos los que trabajan y apostaron para poner este auto en pista. A pesar que hace unos cuantos años que corro, y de estar ya casi en las últimas, poder correr de igual a igual a los jóvenes y seguir ganando es algo muy bueno”, cerró Burgos.

La final del viernes:

Playoff

--Posiciones: 1) Luciano Franchi, 106.75; 2) Luciano Vallejos, 100.75; 3) Sebastián Burgos, 73.25; 4) Kevin Altamirano, 66.75; 5) Roy Altamirano, 49.50; 6) Esteban Mancini, 42; 7) Ezequiel Roth, 41.25; 8) Gastón Pérez, 39.25; 9) Fernando Bonivardo, 39; 10) Fernando Caputo, 36.25; 11) Claudio Roth, 32; 12) Emiliano Urretabiscaya, 27.50; 13) Nicolás Macazaga, 26.50; 14) Leandro Campos, 26.50; 15) Juan Cruz Rodríguez, 21.50; 16) Matías Oyola, 17.25; 17) Javier Rouaix, 13.25 y 18) Leonel Ramos, 2.50.