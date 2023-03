Wanda Nara entra a la casa de Gran Hermano

Los participantes de "Gran Hermano" ya están en la recta final del reality y no paran de recibir sorpresas. Desde pruebas con premios hasta la visita de sus familiares que más extrañan. Pero hay algo que aún no pasó y que ellos esperan ansiosos: quieren que entre a la casa algún famoso.

Y así ocurrirá. Tal como el primer día que tuvo a Wanda Nara junto a Robertito Gunes Ugarte acompañando a cada uno de los participantes, ahora ella es la famosa elegida para entrar a la casa y compartir un momento con los concursantes. La mediática lo anunció en su cuenta de Instagram con una foto en la que se ven valijas y la frase “Gran Hermano”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero la conductora también menciona a sus nuevos compañeros de "MasterChef", -que saldrá al aire a partir del próximo lunes 20 de marzo, por Telefe- se trata del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. “Ya estoy lista para entrar. ¿Ustedes?”, preguntó en sus redes sociales. Lo cierto es que todos ellos ingresarán al reality, aunque los participantes no saben que es a modo de promoción del programa que está por salir al aire.

Wanda Nara está viviendo hace un mes en la Argentina, distanciada de Mauro Icardi, que sigue desarrollando su carrera futbolística en el Galatasaray de Turquía. Aunque aún no termina de quedar claro si siguen apostando a la pareja o si están separados. En sus últimas declaraciones dijo que Icardi es el hombre de su vida.

Tal vez los participantes le pregunten y logren alguna declaración de la mediática o charlen sobre el cambio de look, ya que la última vez que vieron a Wanda estaba rubia y ahora está morocha. Lo que seguramente harán es comer rico. A Julieta, Marcos, Romina y Nacho les espera una visita muy especial y ¡deliciosa!

La nueva edición de MasterChef será de participantes aficionados a la cocina, no famosos, y tendrá la particularidad que su conductora será Wanda Nara y no Santiago del Moro, como en las ediciones anteriores, en las que los participantes eran famosos. Wanda está ligada a Telefe y la eligen para varios proyectos, el último fue cuando participó como jurado de “Tu cara me suena”.