Nueva denuncia contra odontólogo acusado de abusos

Una nueva denuncia contra un reconocido odontólogo de la Bahía Blanca se conoció hoy, luego de que una chica de 22 años acusara al profesional de realizarle acoso tipo verbal en su consultorio de calle Mitre al 1.000.

La joven realizó la denuncia vía online, sumándose a otras tres que ya recaían sobre Jorge Raúl Alderete, de 71 años.

La madre de la víctima le dijo a La Nueva. que "fuimos las dos a atendernos, pero el problema surgió cuando ella fue sola al otro día y comenzó a decirle cosas que no venían al caso y que no eran agradables para una chica de 22 años por parte de un hombre de 71. Dijo y hacía cosas que no venían al caso".

"Cuando comenzamos a indagar sobre este hombre nos encontramos que ya tenía antecedentes de acoso y de ser una mala persona", agregó la mujer.

Alderete está acusado de abuso sexual simple y fue indagado en mayo del año pasado por otras tres acusaciones.