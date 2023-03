Cómo funciona el "Uber de la salud" ideado por un médico bahiense

layout="fixed-height">

Audionota: Mariano Muñoz (LU2)

Salubrify es una aplicación que nació para unir especialistas de todas las ramas de la medicina con pacientes, para que puedan seleccionar, de una manera sencilla y ágil, especialidades y escoger el profesional de preferencia.

Esta idea, que ya está disponible en el PlayStore para celulares Android y próximamente en en Apple, surgió de un médico bahiense, que de cierto modo se basó en una plataforma tipo Uber para acortar distancias entre los médicos de nuestra ciudad y la población.

“Una vez bajada la aplicación, se podrá filtrar por reputación, precio y distancia de su posición geográfica. Ofrece un detalle de los turnos, chat y seguimiento en tiempo real”, explicó el traumatólogo Guido Giuliano, quien se unió a Gustavo Salvo Berardo, Carina Ferrer, Martin Horvath para desarrollar esta iniciativa que surgió en plena pandemia.

Salubrify cobró notoriedad en diciembre, cuando se convirtió en uno de los cinco ganadores del Fondo Semilla, cuyo jurado estuvo integrado por representantes del municipio, Universidad del Sur, Universidad Provincial del Sudoeste, UTN y Polo Tecnológico Bahía Blanca.

“Está idea comenzó a germinar en pandemia, cuando la atención médica se restringió muchísimo, la mayoría de los consultorios estaban cerrados y sólo se le daba prioridad a los casos de Covid o los de urgencia”, explicó.

Y añadió que la iniciativa también tiene un fuerte componente familiar.

“Mi papá era pediatra y muchas veces, de chico, lo acompañaba a realizar la atención domiciliaria, algo que le apasionaba. Y yo también suelo hacer ese tipo de atención, que te acerca muchísimo al paciente y a su problemática. Por eso pensé en algo que conjugara estas cosas”.

La aplicación apunta a agrupar a todos los trabajadores de la salud y distintas especialidades, ya sea médicos, enfermeros, kinesiólogos o bioquímicos, por citar algunos.

“Para ser prestador, el profesional debe validar su identidad y su titulación, con una foto de su matrícula. Realizado ese proceso, cuando el profesional dispone de tiempo para atender pacientes, se pone en línea. Desde ese momento puede ser contactado. Allí radica el parecido con Uber. Si el médico no está logueado, no se ve”, contó Giuliano.

Según señaló el médico bahiense, no existe otra aplicación similar en el país.

“No hay ninguna que sea exactamente así. Sí hay algunas de telemedicina, pero no tienen esa posibilidad de que el médico vaya a domicilio”, dijo.

Precisamente, en pandemia se empezó a conocer el término “telemedicina”, que es otro aspecto que se pretende desarrollar en la plataforma.

“Hay muchísimos casos que se podrían resolver con un llamado o una videollamada y de acuerdo a la gravedad de la situación se puede pactar una visita personal para tener más precisiones. Estamos trabajando en ofrecer ese servicio también en el corto plazo”.

Giuliano apunta a que haya muchos profesionales disponibles en distintos momentos del día.

“Los médicos tenemos que aggionarnos a los nuevos procesos. Hoy va todo hacia lo digital y lo inmediato. Y una de las cosas positivas de Salubrify es que permite optimizar los tiempos”.

Ya hay casi 70 profesionales que se bajaron la aplicación, aunque poco más de la mitad validó sus datos.

“Creemos que el resto lo va a hacer en cualquier momento. A su vez, más de 400 personas ya bajaron la aplicación”.

Simultáneamente, la App permitirá que el paciente solicite turnos en distintos consultorios médicos.

“Esto también evitaría las consultas por Whatsapp, que suelen ser engorrosas, porque llegan a cualquier horario y se complica diagnosticarlas o continuarlas. En mi caso, he recibido consultas en vacaciones. Y tampoco tienen ningún rédito económico para el profesional”.

Para Giuliano, muchos médicos no hacen domicilio porque no saben articularlos y otros no son consultados por los pacientes.

“No es porque no quieren hacerlo, sino que existe una falta de comunicación entre las partes que esta App podría solucionar”.

Los cinco ganadores del Fondo Semilla recibieron como premio hasta un millón de pesos cada uno para financiar sus ideas, proyectos y emprendimientos nacientes.

“El premio fue un gran empujón anímico. Porque nos demostró que íbamos por el buen camino. Uno tiene mucha incertidumbre con estas cosas, sobre todo porque requieren de bastante inversión y, sobre todo, aceptación para que funcionen”.