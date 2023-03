Cristina Kirchner pidió "unidad política para revisar el acuerdo con el FMI y poder crecer"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó hoy a buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el FMI, en un discurso en Viedma al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro.

"Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer", dijo la expresidenta en la disertación, en donde también aseguró que la Argentina "no tiene moneda", volvió a defender el déficit fiscal como herramienta para evitar la recesión y pidió "alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”.

"No hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno entre 2015 y 2019", apuntó la titular del Senado, y sostuvo que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según consideró, "esta Argentina bimonetaria lleva a esta Argentina con inflación".

“Hay una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación desmedida, a diferencia de otros países. Durante mucho tiempo se decía que si le aumentan los salarios, esto genera inflación”, analizó la vicepresidenta.

Al respecto, expresó: “Los que me dieron lecciones sobre cómo resolverlo, llevaron a la inflación al 54 %. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación”.

Cristina Kirchner volvió a defender el déficit fiscal como herramienta económica, al indicar que "evidentemente en época de crisis es un instrumento que se necesita para evitar la recesión".

"Porque si no podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación y estamos al horno", enfatizó. (Télam y NA)

Noticia en desarrollo