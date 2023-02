Guido Villar debutó en Barracas y un ex Olimpo dijo de él: “es un arquerazo”

“Es un arquerazo, muy completo, seguro de si mismo y que conoce el puesto a la perfección”.

Guido Villar debutó en el arco de la Reserva de Barracas Central y el entrenador alterno lo llenó de elogios tras el 0-0 del Guapo ante Sarmiento de Junín, por la segunda fecha del torneo “telonero” de la Liga Profesional de AFA.

Ese entrenador es Horacio Héctor Grecco, defensor que en dos procesos distintos (1995-1996 y 1998-2001) defendió los colores del aurinegro en el Argentino A primero y en la segunda divisional del fútbol argentino después.

“Además de ser un pibe bárbaro, tiene buen porte y lo espera un gran futuro”, acotó sobre el cuidapalos de Villa Rosas, quien cumplió con una buena actuación en La Candela de Villa Luzuriaga (no estuvo en la fecha inaugural, 1-1 ante Godoy Cruz), donde se jugó frente al kiwi juninense.

Grecco anotó el primer gol en aquel recordado éxito por 2-0 ante Villa Mitre, en la gran final por el ascenso a la B Nacional, el 7 de agosto de 1996, en cancha de Liniers, en el tercer partido de la serie que hasta ese momento estaba con un triunfo para cada lado.

Grecco, mano a mano con Gilardi.

“Le pregunté a Guido sobre ese partido, no se acordaba de esa noche pero si de la historia de los clásicos. Lo peor es que no me conocía, ja, ja... Igual está perdonado porque en 1996 no había nacido (llegó a este mundo dos años después, el 15 de febrero de 1998)”, señaló el central y capitán de aquel elenco olimpiense que tenía a Mario “Cota” Alvarez como máximo artillero.

En el plantel superior de Barracas se encuentra otro ex Olimpo, Nicolás Capraro, titular en el albirrojo en las dos programaciones que ya se desarrollaron.

“La campaña de Olimpo en el Federal A 2022 fue brillante, y es por eso que posicionó a jugadores del club en categorías superiores. Desde que me fui de Bahía, siempre seguí a Olimpo, en las buenas y en las malas”, admitió el “Narigón” Grecco, que en Primera jugó en Huracán y una categoría más abajo vistió las casacas de Nueva Chicago, Quilmes y Brown de Arrecifes.