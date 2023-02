"No hay recortes ni bajas, hay revalidación del Potenciar Trabajo", aseguran desde Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social aseguró hoy que "no hay un recorte ni bajas" de los programas "Potenciar Trabajo", sino que "hubo un largo proceso de revalidación de datos para poder administrar correctamente la asignación" de ese beneficio, en respuesta a las protestas que en distintos puntos del país realizan las organizaciones sociales nucleadas en el bloque de la Unidad Piquetera (UP).

"Las organizaciones de la UP no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los (beneficiarios) que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie", apuntaron fuentes de la cartera social que encabeza Victoria Tolosa Paz.

En ese sentido, remarcaron además que "estamos acompañando a todos para que para no pierdan el programa, si es que les corresponde".

"¿Cómo es posible que luego de un proceso que comenzó en el mes de noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo? ¿Las unidades de gestión certificaban entonces los servicios de casi 150 mil personas que en realidad no iban a cumplir con su contraprestación?", plantearon como interrogantes desde Desarrollo Social.

En ese sentido, indicaron que "si la UP tuviera una auténtica preocupación por transparentar los procesos (del Potenciar Trabajo), estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas".

"Desde este Ministerio se está haciendo todo lo que tiene que hacer para generar loa plazos y prórrogas necesarias para dar la oportunidad de que el que lo necesite sostenga el programa social. Nuestra tarea es transparentar los procesos de altas y bajas del Programa y conocer mejor a cada titular para mejorar el funcionamiento. No hay otra intención que la de hacer las cosas bien y hacerlas correctamente", remarcaron.

Y en ese sentido, agregaron: "UP está en todo su derecho de hacer los señalamientos que consideren, pero el Ministerio es quien administra y diseña las políticas públicas y tiene derecho a cuidar los recursos del Estado, que en definitiva son los recursos de todos los argentinos".

Mientras tanto, las organizaciones sociales de izquierda agrupadas en el bloque Unidad Piquetera desarrollan hoy manifestaciones en distintas partes del país, en rechazo por las "casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo".

La UP está integrada por el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una facción del FOL, el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros. (Télam)