Grammy 2023: quiénes son los nominados, dónde y cuándo ver los premios

Es el día. Los Grammy 2023 se llevarán a cabo este domingo y ya resuenan los nombres de las grandes estrellas que podrían perfilarse como ganadoras. La gala será transmitida en vivo y presentada por Trevor Noah por tercer año consecutivo. Conocé todos los detalles del evento más esperado en el mundo de la música.

Los artistas más nominados

Este año, la cantante con más nominaciones a los Grammy 2023 es Beyoncé, que se encuentra dentro de nueve categorías. Luego de la apodada como Queen B le siguen Kendrick Lamar y Adele, con ocho.

La lista continúa con Brandi Carlile con siete nominaciones; mientras que Mary J. Blige, DJ Khaled, Future, The-Dream, Randy Merill y Harry Styles están en seis categorías.

En cuanto a representantes de la música latina, Bad Bunny se encuentra dentro de la categoría mayor y obtuvo solamente dos nominaciones.

El artista puertorriqueño fue seleccionado para competir en Álbum del año por la creación de Un Verano Sin Ti.

La lista de nominados completa

Mejor artista nuevo

Anitta

Samara Joy

Priscilla Renea

Molly Tuttle

Omar Apollo

Domi and JD Beck

Tobe Nwigwe

Maneskin

Latto

Wet Leg

Álbum del año

30/ Adele

In These Silent Day/ Brandi Carlile

Rebaussance/ Drake

Un verano sin ti/ Bad Bunny

Morale & the Big Steppers/ Kendrick Lamar

Good Morning Gorgeous/ DJ Khaled

Voyage/ ABBA

Music of the Spheres/ BTS

Special/ Lizzo

Harry´s House/ Harry Styles

Canción del año

Break my soul/ Beyoncé

Just Like That/ Bonnie Raitt

As It Was/ Harry Styles

About Damn Time/ Lizzo

All Too Well/ Taylor Swift

GOD DID/ Jay Z

Bad Habit/ Steve Lacy

Easy on Me/ Adele

abcdefu/ Gayle

The Heart Part 5/ Kendrick Lamar

Mejor grabación del año

BREAK MY SOUL/ Beyoncé

Woman/ Doja Cat

As it Was/ Harry Styles

You and Me on the Rock/ Brandi Carlile

About Damn Time/ Lizzo

Don´t Shut Me Down/ ABBA

Bad Habit/ Steve Lacy

Easy on Me/ Adele

Good Morning Gorgeous/ Mary J. Blige

The Heart Part 5/ Kendrick Lamar

Mejor video musical

Woman/ Doja Cat

As It Was/ Harry Styles

All Too Well: The Short Film/ Taylor Swift

Easy on Me/ Adele

Yet To Come/ BTS

The Heart Part 5/ Kendrick Lamar

Quiénes cantarán en vivo

Como en cada gala, habrá una selección de artistas que se subirán al escenario. En la edición número 65, las figuras que interpretarán sus mayores éxitos serán Harry Styles, Bad Bunny, Lizzo, Mary J. Blige, Kim Petras, Sam Smith, Luke Combs, Steve Lacy y Brandi Carlile.

Dónde y cuándo ver los premios

La transmisión del evento será a través de TNT a las 22 horas, mientras que la cobertura de la alfombra roja tendrá lugar dos horas antes, a las 20.

Además, la plataforma de streaming HBO Max también se sumará como canal de transmisión para que los usuarios puedan disfrutar de cada detalle de la gala. (NA)