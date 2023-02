Mar del Plata: tiran gas pimienta en un "trencito de la alegría" con niños

Un momento de tensión se vivió dentro de uno de los “Barcos Pirata” que recorre las calles de la ciudad de Mar del Plata con turistas, luego de que un desconocido arrojara gas pimienta hacia el interior del micro. Tras el ataque, los pasajeros, entre ellos muchos niños, además de los animadores con trajes de Jack Sparrow y Spiderman, tuvieron que ser evacuados.

Varios resultaron ahogados con la sustancia química y fueron asistidos por personal de la Municipalidad y trabajadores de negocios de la zona. La insólita y violenta situación ocurrió en inmediaciones de la Plaza Colón.

Un pasajero logró registrar parte de la secuencia en video y, según se observa, todo habría comenzado tras una pelea entre empleados de dos empresas que ofrecen el servicio de transporte de turistas en este tipo de vehículos. El motivo: la disputa por los clientes. En las imágenes se observa cómo varias personas discutían con vehemencia hasta que de un momento a otro, una mujer se desmayó, lo que obligó a que concurriera una ambulancia.

"Acá está toda la gente que se bajó descompuesta. A esa señora que está ahí le tiraron el gas en la cara, entró por la ventanilla que estaba ella", se escucha decir al hombre que grabó el video.

"Nos picaba la garganta, no podíamos respirar bien", contó el pasajero que filmó la situación, Cristian Campi, en declaraciones al canal de noticias TN.

Mientras se resolvía ese conflicto, el “Barco Pirata” se dispuso a comenzar su recorrido pese al incidente, pero no pudo avanzar y la situación se tornó más violenta.

“Cuando arrancamos y giramos en una esquina, una mujer empezó a gritar que no podía respirar. Es la que se vio más afectada. El gas pimienta entró por la ventanilla en la que estaba ella. En ese momento todos empezamos a sentir la molestia en la garganta. Yo estaba con mi familia. Vino al chofer a decirnos que no podía arrancar y después me enteré que era una pelea entre empresas”, relató Cristian.

Y contó que la empresa indicó a los clientes que, mientras uno de los trencitos realizaba su recorrido habitual por la ciudad balnearia, otro lo increpó porque supuestamente “le robó los clientes" y no respetó el espacio en donde tiene que circular y estacionar.

“Nadie vio si fue desde un auto, si fue alguien caminando o una persona que pasó. Estábamos con los chicos arriba observando qué pasaba abajo. Fue el grito de esta mujer el que nos avisó. Después bajamos todos. Los empleados de los negocios nos dieron agua. El colectivo tenía todas las ventanas abiertas y ayudó a que se despejara todo”, continuó el testigo con su relato.

“Bueno, nos tiraron gas pimienta arriba del micro”, explicó el hombre en su propio video. “Nos acaban de tirar las pimienta, tenemos que bajar todos del trencito”, volvió a repetir Campi.

Después, el personal de Control Comunal de la Municipalidad de Mar del Plata y de la Policía Bonaerense debió intervenir debido a los inconvenientes respiratorios de los pasajeros. Finalmente, viaje pudo completarse, aunque todavía no se sabe quién arrojó el gas y si se dio en el marco de la disputa entre las empresas.

“Después continuamos el viaje hasta la plaza Colón. Mi nene de 4 años estaba asustado. No es la forma de solucionar los conflictos entre las empresas. Las cámaras de seguridad debieron captar el momento en que se arrojó el gas”, concluyó el testigo. (Infobae y NA)