Asalto a una mujer: "Me dijo que le diera todo o me pegaba un tiro"

Un difícil momento sufrió en las últimas horas una mujer, cuando un motochorro la abordó en la vía pública y le sustrajo pertenencias luego de amenazarla con un arma de fuego.

El hecho se produjo alrededor de las 21:30, en la zona de Cambaceres y Juan Manuel de Rosas, cuando Susana Jofré regresaba a su casa en una motocicleta.

"Estaba volviendo de trabajar y me tuve que detener porque había mucho tránsito. En ese momento un muchacho se me puso a la par, se levantó la remera y me mostró el arma que tenía en la cintura. Me dijo que le diera todo o me pegaba un tiro", describió la víctima al programa Panorama de LU2.

Indicó que el delincuente tenía colocado un casco y "aparentaba ser bastante joven".

"Andaba en una moto que estaba bastante desarmada. Me pedía el celular, entonces le dije que estaba adentro de la mochila. La agarró y fue enseguida".

Mencionó que además del teléfono, el sujeto escapó con documentación personal, de sus hijos (Morena y Facundo Martínez) y tarjetas.

"Para mi estaba esperando que alguien parara. Había un muchacho atrás y me dijo que no se dio cuenta que me estaban robando. Es la primera vez que me pasa algo así, pero un vecino dijo que unos días antes a un chico le robaron las zapatillas y la ropa, y lo dejaron en ropa interior".

Susana admitió que lo sucedido provoca temor y que en adelante deberá tomar precauciones al circular por el sector.