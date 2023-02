Agustín Pérez Meler: "Cuando me bajaron la bandera me emocioné", reconoció

El pibe dio sobradas muestras de talento desde el vamos. Y no referimos puntualmente a su primera vez en el Invernal pasado, sino a aquella competencia de invitados de 2019, cuando, con apenas 16 años, tomó coraje y aceleró a fondo el auto de papá.

Llegó el debut y Agustín Pérez Meler no defraudó. Desde el vamos, a bordo de la veloz máquina que le entrega su abuelo Omar Meler, el juvenil tuvo actuaciones propias de un experimentado del derrape.

¿Una sorpresa? Tal vez, aunque a medias. Los fanáticos y conocedores del Midget sabían que, tarde o temprano, algo semejante podía llegar en un futuro no muy lejano. Pero claro, no tan rápido y en un contexto semejante, con los principales referentes y candidatos a la corona a su lado.

"Una locura, increíble esto. No esperaba que pudiera darse tan rápido y menos en esta instancia. Sabíamos que el auto estaba andando muy bien y que después de la semifinal era candidato, así que traté de estar tranquilo y manejarlo con la cabeza", expresó Agus luego de coronarse vencedor de la decimotercera fecha del Estival 2022/23.

Mariano Pérez celebra junto a su hijo, que nació en el apogeo midgístico del exbicampeón, el primer triunfo.

Dicha de pocos, ganar en la primera temporada. Algo que no hace mucho experimentó Luciano Benedetti y que ahora repite Pérez Meler. En el primer caso, el triunfo lo depositó de lleno en la definición del certamen, algo que Agus no pudo lograr por muy poco.

Cualquier debutante firmaría con poder bajar el número y, como gran cosa, acumular semifinales disputadas. Pero acá vamos de un pibe con pasta y ambiciones que, naturalmente, tendrá un dejo de insatisfacción por la oportunidad perdida.

"Por cómo veníamos obviamente que, a pesar de ser el primer año, era algo que nos ilusionaba. Cuando de repente estás ahí la querés pelear, como todos. Pero no era algo que me preocupaba, mi idea es mejorar fecha a fecha, mejorar con el auto y seguir sumando experiencia", aclaró Agus.

"Por el conjunto que tenemos sabía que podía llegar a andar bien en mi primer año. Pero si vas pensando eso las cosas salen al revés, así que me lo tomé siempre con mucha calma y creo que por eso están dándose estos resultados", puntualizó.

Frialdad y contundencia

Esteban Mancini, Luciano Franchi y Kevin Altamirano. Pavada de nombres para compartir su primera fila en una competencia concluyente, algo que lejos estuvo de atemorizarlo a la hora de soltar el embrague del pie izquierdo.

Luego de una buena partida, Agus tomó el liderazgo y soportó la feroz embestida del medanense Esteban Mancini, chisporroteo mediante en la recta opuesta, haciéndose del liderazgo y dominando contundentemente hasta cumplir los ocho giros.

"En la primera largada me paré en la parte fea de cajón y no largaba bien el auto, así que para la segunda me acomodé más adentro y salió bárbaro. La buena largada fue clave, eso hizo todo más fácil. La pista estaba parecida a la semi, así que traté de calcar lo que había hecho antes", describió el vencedor.

"Después de pelear con Esteban, me olvidé de todo. Estaba enfocadísimo en lo mío y en hacer mi carrera. Cuando bajó la bandera me emocioné, porque cuesta estar acá y el esfuerzo que hacemos en la semana con el abuelo, papá y los chicos es muy grande", cerró Pérez Meler, cuyo nombre ya quedó en la historia.