Bahía Blanca: ¿es uno de los destinos más románticos de Argentina?

Bahía Blanca es una ciudad con muchos atractivos turísticos, actividades y grandes paisajes. No sorprende entonces que muchas parejas la consideren un destino romántico en su propia ley. Sin embargo, ¿qué tan romántico puede ser visitar Bahía con tu pareja? ¿Es uno de los destinos más románticos del país? Hoy averiguamos la respuesta.

¿Qué atractivos tiene Bahía Blanca para las parejas?

Bahía Blanca es uno de los centros urbanos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Tiene una producción artística y cultural muy importante con mucho que ofrecer. Su patrimonio histórico incluye arquitectura del viejo continente y edificios emblemáticos. En el centro de la ciudad, alrededor de la majestuosa Plaza Rivadavia, podemos encontrar magníficos ejemplos de arquitectura del siglo XIX o XX, siendo el Palacio Municipal uno de los más destacados.

Sin embargo, Bahía es una ciudad marítima. Como tal, su principal atractivo y fuente de riqueza es el mar. Cuenta con el puerto Ingeniero White, el mayor puerto de aguas profundas del país, lo que la convierte en uno de los destinos más prometedores para una escapada de fin de semana en pareja. Por supuesto, lo romántico es distinto para cada persona; si les preguntamos a los bahienses, probablemente tendrán otra idea de lo que puede resultar romántico en la ciudad.

La ciudad respira aire marino, brisas salinas, con un entorno portuario que enamora a primera vista: calles adoquinadas y cantinas tradicionales que llevan al Paseo del Puerto, una zona recreativa con una flota de lanchas artesanales, barcos pesqueros y grandes navíos. En este espacio también se encuentra el Museo del Puerto de la navegación y pesca del pasado, y el Museo-Taller Ferrowhite dedicado a la conservación de piezas ferroviarias antiguas.

Pero Bahía no es solo la ciudad, sino también su entorno natural y alrededores. Si bien es posible alquilar botes y realizar excursiones marítimas que pueden enamorar a cualquiera, no podemos perder la oportunidad de visitar la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Esto permite conocer la variedad de fauna y flora de la región realizando visitas guiadas de turismo ecológico, descubrir islas, naufragios y pequeños santuarios naturales.

¿Cómo se compara Bahía Blanca con algunos de los destinos más románticos de Argentina?

Foto: Pexels

Por todo lo que mencionamos, podemos afirmar que Bahía Blanca es un gran destino romántico debido a la variedad de su oferta turística, historia y geografía. Tiene algo para todos, y las parejas pueden elegir tener una experiencia cultural, al aire libre, nocturna e incluso salir a navegar. Sin embargo, ¿cómo se compara con otros destinos románticos del país? Vamos a intentar responder a esta pregunta.

Bariloche

Bariloche es una contendiente muy importante, ya que históricamente es uno de los destinos más elegidos por las parejas que buscan realizar una viaje romántico. El chocolate en rama, el Lago Nahuel Huapi, la naturaleza inmaculada para hacer trekking en los cerros, son solo algunos de sus características más reconocidas. Bahía, si bien puede ofrecer una velada romántica, en Bariloche parece imposible evitarla: chocolates y bombones, hogares con leña, frutos regionales y chocolate caliente son todas cosas difíciles de superar por Bahía.

Cataratas del Iguazú

Las Cataratas son mágicas, no por nada son consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. La imponente y majestuosa vista de los saltos que conforman la Garganta del Diablo es única. Ubicada en medio de la selva del Parque Nacional Iguazú, en este destino podemos perdernos en el romance en alguno de los tantos hoteles y hospedajes que rodean las cataratas. Bahía, si bien tiene una gran oferta natural, no puede superar esta maravilla de la naturaleza.

Mendoza

La provincia de Mendoza es grande, por lo que puede ser un poco injusto compararla con Bahía. Sin embargo, no cabe duda de que este destino es uno de los más elegidos por las parejas que buscan conocer un entorno natural majestuoso, disfrutar de productos regionales como nueces, almendras y pistachos, y realizar una cata de vinos en algunas de las bodegas más reconocidas del mundo con una selección de embutidos, fiambres y quesos artesanales. Es la definición de un viaje romántico.

San Martín de los Andes

Esta ciudad, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las más elegidas en la Patagonia por las parejas. Su oferta natural supera en muchos sentidos a la de Bahía: cuenta con una gran variedad de maravillosos paisajes y entornos naturales como el Camino de los Siete Lagos. Pero si bien esta ciudad tiene un mercado turístico muy desarrollado, no necesariamente supera la oferta de planes y actividades que Bahía puede ofrecer a las parejas.

Ushuaia

Finalmente, la ciudad del fin del mundo, en Tierra del Fuego, permite que las parejas sientan que están solas en la tierra. Por eso, es uno de los viajes más románticos del mundo con sus paisajes de valles y glaciares, lagos y canales, bosques antiguos y, por supuesto, el majestuoso Parque Nacional de Tierra del Fuego. Este entorno en el que no existe aglomeración ni un caudal de turistas significativo hace una gran diferencia para con Bahía Blanca, razón por la que es uno de los destinos más románticos del planeta.

Conclusión

Si bien Bahía Blanca no es la primera ciudad que uno tiene en mente a la hora de preparar un viaje romántico, ciertamente tiene mucho que ofrecer. Su amplia variedad de actividades, tanto culturales como recreativas, nos permite idear un viaje a la medida en el que no vamos a aburrirnos. Este puede no ser el destino más romántico de Argentina, pero no por eso deja de serlo.