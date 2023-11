En su Día, los municipales bahienses mantienen una reunión clave

En su Día, los municipales bahienses, representados por el secretario general Miguel Agüero, desarrollan una reunión paritaria de las más importantes de los últimos años.

Es que, en pleno proceso de transición del traspaso del Poder Ejecutivo (de Héctor Gay a Federico Susbielles), el sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca plantea el recupero en los salarios de lo perdido por el proceso inflacionario que atraviesa el país.

“Nuestro día coincide con la reunión paritaria para definir el último trimestre del año. Según nuestros números, terminaríamos por debajo en la interanual. Para que tomemos dimensión de lo enrarecido que está todo es que el 8 de agosto pasado firmamos la mejor paritaria a nivel país y hoy, cinco meses después, estamos bastante desfasados, corriendo por detrás de la inflación”, analizó Miguel Agüero, en la previa a un encuentro en el que estará presente el actual equipo de Héctor Gay y también representantes de la próxima gestión.

“Pedimos que haya integrantes del equipo económico de Susbielles, porque parte de esta negociación seguramente los encontrará ya como gobierno. Creemos que es una cuestión lógica”, añadió el líder del STMBB.

Aunque anticipó que tomará de referencia el porcentaje atrasado, Agüero reconoció que la negociación no será sencilla.

“No es un pedido sin fundamentos y entendemos que se depende de un presupuesto. Nadie quiere un municipio desfinanciado por prometer cosas que después no se puedan cumplir. No le sirve ni al Ejecutivo ni a nosotros los trabajadores. En lo personal, es la paritaria más difícil de todas, más que nada por el contexto en el que se da”.

Y añadió: “Tenemos a favor que el 10% de la planta dejó de pagar Ganancias. En contra tenemos que no estamos atados a una paritaria nacional y tampoco, al igual que las empleadas domésticas, al salario mínimo, vital y móvil”.

Es por eso que desde la CTM (Confederación de Trabajadores Municipales) se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional una paritaria nacional para poder corregir la asimetría salarial.

En cuanto a ese concepto, Agüero marcó algunas diferencias.

“Nosotros estamos arriba del salario mínimo, vital y móvil, pero por debajo de la canasta básica, aunque en este caso es familiar y no individual. Pero eso marca un poco cuál es nuestra realidad salarial hoy en día”.

La inflación es un escollo muy difícil de sortear por las dos partes.

“Habrá que encontrar un equilibrio entre lo que se pide y lo que se puede dar. Los números van a ser muy finos, pero yo soy el primero que tengo que entender que estamos ante una situación atípica”, afirmó.

“El año pasado firmamos por primera vez en la historia del sindicato (que va a tener 90 años de trayectoria) una paritaria superior al 100%. Y hoy es una simple anécdota por lo que se vivió posteriormente. Con esto quiero decir que estamos haciendo todo lo posible para acompañar el proceso inflacionario sin perder poder adquisitivo”.

Agüero anticipó que si hoy no se recepciona una propuesta que satisfaga, serán los delegados quienes comunicarán la noticia a sus representados para luego definir los pasos a seguir.

Más allá de esta negociación, el secretario general del STMBB reconoció que el empleado municipal bahiense está bien.

“Yo no quiero perder esa condición. No quiero que se utilice ese argumento, porque no es apropiado compararnos con otros municipios y otras realidades”.

Precisamente, en diciembre llegará el fin de la gestión de Héctor Gay al frente del municipio.

“Fue una relación con altibajos, pero en la que primó el diálogo. Yo valoro que prácticamente no haya sido necesario recurrir a las bases para instrumentar medidas de fuerza severas que terminan perjudicando al bahiense”.

Pese a las contingencias económicas, el secretario general del STMBB esgrimió que tanto el gremio como DOSEM están funcionando dentro del contexto complejo que atraviesa nuestro país.

“De hecho, creo que somos el único gremio que a nuestros jubilados le compensamos el porcentaje restante de la medicación que no le cubre IOMA; es decir la cobertura esta garantizada del vademécum en su totalidad”.

“Y el otro pedido que nos hacían nuestros egresados, era volver a ser atendidos en los consultorios externos de DOSEM. Y lo hemos logrado”.

“En el gremio mantenemos el trabajo social que venimos realizando desde que estamos en gestión, apuntalando las necesidades de los afiliados cualquiera sea su índole”.

A su vez, Agüero aclaró que en los próximos días ingresará al sindicato el primer descuento que se le realizó a los no afiliados profesionales en concepto de Cuota Solidaria, tal como lo determina el CCT correspondiente.

“Después de todo el dilema que tuvimos sobre la representación y demás, decidimos que esa contribución vaya directamente a DOSEM, para sostener los servicios que se brindan y que vuelva directamente al afiliado”.

Un poco de historia

Cada 8 de noviembre, empleados y trabajadores de municipios de todo el país conmemoran esta fecha, que recuerda la creación, en 1959, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA).

Precisamente, esta entidad nació en el seno de la revolución sindical durante la presidencia de Arturo Frondizi y con las 62 Organizaciones como base, teniendo como fin organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina.

Los trabajadores municipales son responsables de realizar todo tipo de tareas, principalmente las relacionadas a servicios, y están presentes en la vida de los bahienses de manera permanente.

Desde atención al público, orientación al contribuyente, limpieza de calles, mantenimiento de alumbrado público, bacheo, cobro de tasas, control del tránsito, atención en el Hospital Municipal y las salas de primeros auxilios, contención a los más necesitados y tareas en el cementerio, son algunas de las actividades que desarrollan diariamente.