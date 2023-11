Bailando 2023: El Tirri se descompensó en vivo y Marcelo Tinelli explicó los motivos

En la noche del lunes, El Tirri preocupó a los seguidores del Bailando 2023 (América) al tener que retirarse del estudio debido a que se sentía mal. Marcelo Tinelli reveló el motivo detrás de su malestar físico. El participante del certamen de baile se descompensó minutos antes de anunciar a quien le daba sus votos para que abandone la competencia y por eso el conductor le preguntó qué le había pasado.

"Vota el Tirri que estaba sentado, ¿está cansado? Porque ni empezamos y ya estaba sentado", presentó Tinelli a su primo antes de que pudiera decir a quién elegiría para abandonar el programa.

"Necesitaba un vasito de agua, me bajó la presión", explicó el influencer, que ya participó varios años en esa competencia. En ese momento, Marcelo le preguntó: "¿Está con la presión baja?". "Poco, pero estoy bien", respondió Luciano José Giugno, como es su nombre real.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de que el participante comunicara sus votos (a la pareja de el Bicho Gómez y Anita Martínez) y se retirara del estudio debido a su malestar, el también gerente artístico de América aclaró: "Se sentía mal en serio El Tirri, te digo la verdad, se fue".

"Estaba mal, se sentó ahí, estaba como blanco", contó el conductor ante lo que él había podido ver desde afuera del alcance de las cámaras. Acto seguido, el productor Federico Hoppe explicó: "Se sentía mal por eso pidió salir del estudio".

"Cuando empezó a hablar y habló de corrido, lo tiró todo de corrido porque no podía", acotó Tinelli sobre las declaraciones que había hecho su pariente minutos atrás.

"Le bajo un poquito la presión", agregó la bailarina que acompaña al Tirri, Fiorella Giménez, sobre lo que había ocurrido con su partenaire. Después, el ex de Guillermina Valdés explicó cuál era el problema detrás de la descompensación de su primo: "Es que no come nada en todo el día, se cuida mucho con la comida".

"Igual ya le dieron un vaso de coca, un chicle y ya está bien", aseguró Fio, tal como llaman cariñosamente a la compañera de baile del también productor musical.

"Señores, temas familiares", expresó Tinelli y dio por cerrado el tema, mientras la cámara mostraba que El Tirri estaba sentad con un vaso en la mano. (Clarín)