Rodrigo Catini: "Ya estoy pensando en algo más grande que este Argentino"

"En lo organizativo y en lo deportivo el torneo Argentino fue un éxito. Nos faltó un poquito para ganar un título, pero los chicos hicieron una gran campaña y dejaron todo. La final se perdió con la frente bien en alto, pero lo que más rescato es el comportamiento y el nivel de nuestros jugadores y cuerpo técnico".

Rodrigo Catini, presidente de la Asociación Bahiense de Bochas, expuso alguno conceptos para resaltar la organización del torneo, pero también habló de los contenidos externos que acompañaron a la decisión de jugarlo en Bahía.

"En Bahía, hace diez años, se produjo el acontecimiento más importante bochófilo a nivel mundial y no lo podíamos dejar pasar. Cristian Zapata nos puso en un plano muy elevado, con reconocimiento para nuestra liga y la ciudad. También queríamos homenajear a Guillermo Urra, un referente que amaba las bochas y siempre aportaba desde su lugar, ya sea como jugador, dirigente o colaborador", puntualizó Catini.

"Ahh..., me olvidaba. Hacía 30 años que no se organizaba un Argentino en Bahía. Encima, se pudo televisar para todo el país como algo que quedará en la memoria de quienes juegan a las bochas, porque ya me avisaron desde Buenos Aires que tuvo una gran repercusión", sostuvo.

Catini quedó conforme con el nivel de juego en general y el espectáculo brindado por las distintas Federaciones.

"El nivel fue muy alto, se dieron resultados que nadie esperaba. Resalto la calidad de los ganadores, aunque no me sorprende lo de Córdoba, porque es un clásico y salen partidos así. Lo de Urquiza, el 'Huesito', me deja gratamente satisfecho porque yo siempre estuve acompañando a las divisiones menores y cuando salen jugadores como él es para aplaudir, un gran trabajo de la dirigencia de La Pampa", señaló.

"También una mención especial para Rubén Trellini, quien nos enaltece con su presencia. Y el trabajo de mi amigo Diego López con una gran transmisión, el aporte de la comisión de damas y de los chicos de la Asociación. Y un párrafo para Marcelo Osores, quien nos bancó en este emprendimiento e hizo que se pudiera llevar a cabo", aseguró.

"¿Si encontré un nuevo técnico? Diego (Zamponi) tiene mucha experiencia, recorrido en las bochas. Pasó por todas las etapas y fue jugador; sin dudas siempre será un acompañante de lujo", dijo.

--Y después de esto, ¿que viene?

--(Risas). No soy de quedarme tranquilo. Ya estoy pensando en algo más grande que este Argentino, pero habrá que ir evaluando todo. Me queda felicitar a los clubes locales, que cumplieron al pie de la letra y me pone orgulloso porque Bahía es muy grande, con mucha gente que nos da una mano.