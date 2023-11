Sergio Massa: "El año que viene la inflación va a bajar a la mitad"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

"El año que viene, en Argentina, la inflación va a bajar naturalmente a la mitad. O sea, con gobiernos normales que no hagan cosas raras, que no sean saltos al vacío, que no quieran inventar la pólvora, sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas, que se pongan a ordenar la inversión".

La afirmación corresponde al ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, quien horas atrás concedió en el búnker porteño de Unión por la Patria una Entrevista Federal a medios de diversas regiones del país.

Economía general, economías regionales, federalismo, seguridad y otros temas formaron parte de la agenda. Acerca del futuro de los precios, argumentó:

"Para el año próximo, ya sin sequía, esperamos un crecimiento de las exportaciones del agro por 21.000 millones de dólares, además del crecimiento de la exportación energética, porque vamos a pasar de importar 7 mil millones de dólares este año a exportar 7 mil millones en 2024, o sea, una diferencia de 14.000 millones de dólares. Y a eso hay que sumar el crecimiento del complejo minero, entre otros sectores. A partir de eso, es muy importante que tengamos la capacidad de administrar el aumento de las reservas, fortaleciendo nuestra moneda, porque eso no solo va a bajar la inflación sino que además nos habilita a tener mejor crédito internacional para nuestras empresas y mejor crédito interno para la gente".

Massa también llamó a discutir un nuevo pacto federal fiscal. "Yo estoy dispuesto a ceder recursos nacionales, como coparticipar el impuesto PAIS o el impuesto al cheque, así como aumentar algún volumen de coparticipación respecto del sistema de retenciones, más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo, al maíz y a la soja. Pero también tenemos que ir a una simplificación tributaria", dijo.

Agregó: "Todos tenemos que ceder un poquito. En Argentina, el que produce, tiene más de 100 vencimientos impositivos en el año. Eso no puede ser. Hemos eliminado Ganancias y devolvemos el IVA y eso es más plata para el bolsillo de los argentinos. Ahora, también quiero que discutamos con las provincias Ingresos Brutos y con los municipios las tasas de Seguridad e Higiene".

La Entrevista Federal se trató de una producción conjunta con casi 70 medios del país que no tienen origen en el AMBA, con periodistas presentes en un estudio y otros de manera virtual. Participaron diarios, canales de televisión, radios y portales de 23 provincias en una entrevista moderada por Evangelina Ramallo, periodista del Canal 9 Litoral, y Alejandro Rubiolo, del Canal 9 de Resistencia, Chaco.

Massa, junto al jefe de Noticias de La Nueva.

Uno de los temas que abordó Massa fue la ley de GNL, una normativa clave para el desarrollo de Bahía Blanca y la región porque promueve la radicación de grandes inversiones vinculadas con la exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta, actividad que tendrá al puerto local como epicentro. Recientemente aprobada en Diputados, falta la sanción del Senado.

"Estoy seguro que la ley va a salir aprobada y que va a ser un impulso vital para todo el complejo petroquímico vinculado al puerto de Bahía. Entiendo además que eso tiene que venir acompañado de un cambio en la regulación respecto de Cerri y su central compresora, para poder habilitar mayor flujo de gas para procesar", sostuvo.

Añadió que "la enorme capacidad del puerto de Bahía Blanca nos permite trabajar con lo que son, temporalmente, los barcos procesadores de gas que habilitan a la Argentina rápidamente a empezar a exportar gas licuado. Y creo que además hay otro dato significativo que cambia la matriz económica de todo ese complejo portuario regional. Ya estamos terminando, para abril del año que viene, el segundo oleoducto de Oldelval que ustedes saben que lo pusimos en marcha por una resolución mía y eso nos habilita a aumentar los volúmenes de exportación de petróleo".

A propósito de Vaca Muerta, lanzó un dardo contra su adversario Javier Milei.

"Él planteó la venta de Vaca Muerta, lo cual desnuda una ignorancia fenomenal sobre la Constitución Nacional. Los recursos del subsuelo, desde la reforma de 1994, son de las provincias, en este caso de Río Negro, Neuquén, Mendoza. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Va a intervenir las provincias? Lo mismo cuando dice que va a cerrar el Banco Central, lo que está diciendo es que no va a tener más moneda, por lo tanto desconoce la Constitución que manda al presidente de la Nación a cuidar la moneda".

Massa también habló de inseguridad y se centró en el drama narco de Rosario.

"Que en realidad no es solo un tema de Rosario. En todo caso, de esa ciudad como puerto, o como cabecera de playa para toda la Argentina. De hecho, nosotros, en los informes de seguimiento de seguridad, empezamos a ver movimientos de los grupos que históricamente se movieron en Rosario, que ya están en el norte de la provincia de Buenos Aires, por caso en Pergamino o en Junín. Con lo cual, es un problema de todos los argentinos. De todos modos, mi planteo es que a partir del 10 de diciembre se instale en Rosario la Agencia Federal de Investigaciones para ocuparse de tres delitos: narcotráfico, trata de personas y corrupción".

Aseguró que, en caso de ser presidente, va a proponer en suelo rosarino un "despliegue operativo de todas las fuerzas federales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, Prefectura y Gendarmería. Todos unificados. Asimismo, escáner obligatorio en todos los puertos privados. Y además, lo que necesitamos ahí es mirar también la acción de la Justicia, de la Federal y de la Provincial. Porque muchas veces la policía detiene y después la Justicia libera".

El panel de la Entrevista Federal.

Otro de los puntos de la charla fueron los subsidios al transporte público, donde se advierte una fuerte asimetría en favor del AMBA y en detrimento de las provincias.

“Ya cambiamos gran parte de esa matriz que venía distorsionada. Pero hay que recodar que en el año 2018 los gobernadores renunciaron al subsidio al transporte y, en el año 2020, con la aparición de la pandemia, volvimos a poner en marcha mecanismos de subsidio para compensar la caída que representaba para las empresas la pérdida de pasajeros porque había pandemia y estábamos todos encerrados”, afirmó el ministro.

“Hay una cosa que es central para nosotros --prosiguió--, que es que la provincia o el municipio que quiera recibir el subsidio adhiera a la SUBE. Porque si no, los subsidios van a empresarios que en lugar de poner la plata en mejorar los colectivos, las carrocerías, las cubiertas o el salario de los trabajadores, terminan haciendo contado con liquidación como pasó con algunos empresarios del Gran Buenos Aires. O sea, jugando a la timba financiera con la plata del subsidio”.

"Y quiero agregar: yo escucho al otro candidato que plantea la eliminación del subsidio. Y un tucumano, por ejemplo, tiene que saber que el boleto de colectivo sin subsidio le va a costar 725 pesos, el mismo que paga hoy 180 pesos”.

Finalmente se refirió a la Justicia. "Gran parte de este tema de la grieta está muy asociado a que todo el tiempo discutimos la Justicia de los políticos y no la de la gente. Yo antes de discutir eso quiero debatir por qué una adopción tarda 11 años, por qué un juicio laboral tarda 5 años y medio, por qué una convocatoria a una empresa tarda 7 años. Tenemos que poner primero la Justicia de la gente, porque sino lo que sucede es que la víctima de una violación convive en la panadería del barrio con el violador, porque el juez de Garantías o porque el fiscal no hicieron su trabajo y porque no tenemos mecanismo de medición de responsabilidades. Animémonos primero a discutir cómo mejoramos el servicio de Justicia a la gente y después discutamos lo que involucra más a los políticos".

Acerca de la investigación sobre presunto espionaje ilegal que derivó en la detención del expolicía Ariel Zanchetta e involucra a figuras del oficialismo, en el entorno de Massa remarcaron que en todo caso el ministro fue víctima de ese espionaje entre los años 2015 y 2017, por lo que es probable que se presente en la causa como querellante.