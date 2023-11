Peligra la estadía de Roger Waters en Argentina: le cancelaron la reserva de hotel

Los responsables del Faena Hotel tomaron la decisión de cancelar la reserva que Roger Waters y su banda habían realizado en ese complejo de hospedaje. Esta elección se fundamenta en las recientes declaraciones de Waters acerca del ataque de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre.

En una entrevista, Waters expresó que Israel "inventa historias" sobre el incidente y cuestionó la falta de previsión por parte del ejército israelí.

El hotel optó por no admitir su alojamiento debido a estas declaraciones, lo que significa que Waters deberá buscar otra opción para su estadía en Argentina durante sus presentaciones en el Estadio de River Plate el 21 y 22 de noviembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Vista exterior del Hotel Faena, en Buenos Aires.

En una entrevista con el abogado y periodista Glenn Greenwald, Waters había manifestado su incredulidad sobre la falta de conocimiento por parte de Israel sobre el ataque de Hamas. También se refirió a la resistencia palestina a la ocupación, aunque evitó reconocer los sucesos específicos del 7 de octubre en los kibutzim y el festival de música.

A pesar de las pruebas presentadas por Israel sobre la matanza de niños, Waters afirmó que la situación fue sacada de proporción y acusó a Israel de inventar historias. Además, hizo comentarios sugiriendo la posibilidad de una operación de falsa bandera.

El ex Pink Floyd, Roger Waters en un concierto de 2013.

En cuanto a las acusaciones de antisemitismo, Waters atacó al Estado judío argumentando: "Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo: '¿Suscribes o no la idea de la igualdad de derechos humanos? Porque en cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi'".

Cabe señalar que el músico tiene una larga historia de polémicas relacionadas con declaraciones de marcado antisemitismo y antisionismo. En mayo pasado, fue repudiado por el uso de un uniforme similar al de la SS nazi y la imagen de Ana Frank durante sus shows en Berlín. (Teleshow)