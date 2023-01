Go Doctor: la app argentina que llegó a Silicon Valley

Francisco Villafáñez fvillafanez@lanueva.com Comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Se desempeñó en medios de comunicación de la Casa Editorial el Tiempo, canal R.C.N y el canal institucional Señal Colombia. Socio de FOPEA, desde 2013 hace parte del Grupo La Nueva.

Go Doctor es una aplicación desarrollada en Argentina que busca potenciar las estrategias de Salud Digital de organizaciones públicas y privadas alrededor de todo el mundo, mejorando el acceso global a la Salud, a través de la tecnología.

Por segunda vez, Matías Massotti su fundador, viajó a Silicon Valey. En su primer viaje, él y su equipo fueron premiados por Draper University y ahora busca expandirse en el mercado.

“Estuve en Draper University presentando nuestra solución al acceso de la salud a través de la tecnología. Fue más de un mes a pura intensidad lleno de reuniones con otras empresas e inversores, eventos de startups, presentaciones, y aprendiendo mucho de diferentes negocios del resto del mundo. Compartí actividades con más de 60 empresarios de más de 30 países”, expresa Massotti. Además, el joven empresario argentino y su equipo fueron premiados motivo por el cual y colocaron placas de plata con sus nombres y apellidos grabados en la puerta de entrada de la universidad.

“Se me presentaron desafíos todos los días, personales y profesionales, lo que no me faltaron fueron ganas y rápidamente volví a la mentalidad de siempre. Somos argentinos, no existe desafío que no podríamos tomar. A veces eso que tanto nos cuesta en el día a día, nos da fuerza cuando realmente la necesitamos”, explica Massotti.

Go Doctor nace en la Era Digital y es una de las empresas de telemedicina más completas, actualizadas e innovadoras del mercado. Actualmente desarrolla Go Doctor Chat IA, una aplicación de Inteligencia Artificial como refuerzo en la atención al paciente. En este sentido, el objetivo será el análisis de datos a través de algoritmos de IA con para obtener un índice de puntuación que va de 0 a 100 relacionado con el estado de salud del paciente para la prevención de enfermedades.

La plataforma que no solo busca agilizar el tiempo en el que un paciente puede contactar con un médico cuando lo necesita, sino también una forma de prevención en pos de la salud. “Ante una consulta, el paciente se conecta con un profesional a través de la plataforma y obtiene una respuesta inmediata, también puede adjuntar resultados de estudios a través de la misma para ser evaluados en el momento. El usuario tiene su historia clínica digital, obtiene recetas médicas, certificados, órdenes para estudios, y agenda turnos programados con especialistas de todo tipo”, sostiene el joven empresario argentino.

Go Doctor conecta de forma virtual al médico con el paciente en una videoconsulta. Es un servicio que opera todos los días del año y durante las 24 horas, con una demora aproximada de 5 minutos en conexión con el medico desde que se ingresa a la plataforma hasta la atención. Donde haya un dispositivo con internet, puede estar Go Doctor en cualquier parte del mundo. Ante una consulta, el paciente se conecta con un profesional a través de la plataforma y obtiene una respuesta inmediata, también puede adjuntar resultados de estudios para ser evaluados en el momento. El usuario tiene su historia clínica digital, obtiene recetas médicas, certificados, órdenes para estudios, y agenda turnos programados con especialistas de todo tipo. Todo desde la app o incluso la web www.godoctorapp.com. "Es la innovación en tecnología aplicada a la salud que lleva a la medicina a otro nivel, el futuro", define Massotti.