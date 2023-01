Villa Mitre comienza la pretemporada con Mungo a la cabeza

Villa Mitre comenzará hoy la pretemporada de cara a la temporada 2023 del Federal A y la Copa Argentina.

Bajo la tutela del DT Carlos Mungo, los tricolores se presentarán en horario vespertino en el predio de México y Thompson.

El orientador bahiense ahora estará secundado por Emiliano "Pocho" Ortiz, quien tomó el lugar de Sebastián Polla --dirigirá a Sansinena-- como ayudante de campo.

El cuerpo técnico se completa con los profes Pablo Díaz y Javier Sánchez y el entrenador de arqueros José "Pepe" Fernández.

El tricolor se suma así a Olimpo y Liniers, elencos que ya comenzaron hace dos semanas con los trabajos de preparación.

Para el primer entrenamiento fueron convocados:

--Arqueros: Facundo Tavoliere (se recupera de la lesión ligamentaria), Daniel Moyano, Luciano Molini (llegó desde Cipolletti), David Rodríguez, Valentín Valdez y Tomás Manganaro.

--Defensores: Leandro Hertel (ex San Telmo), Cristian Gorgerino (llegó desde Estudiantes de San Luis), Federico Mancinelli (proviene de Brown de Madryn), Víctor Manchafico, Fabián Dauwalder, Santiago Villalba, Federico Tanner y Benjamín Segovia.

--Mediocampistas: Alan Olinick (llegó desde Camioneros), Agustín Cocciarini, Enzo González, Ramiro Formigo, Ricardo Tapia, Maximiliano López, Thiago Pérez, Facundo Mucignat, Lucas Abbadie y Lautaro Miramonte.

--Delanteros: Nicolás Trecco (último paso por Chaco For Ever), Gabriel Jara (ex Güemes de Santiago del Estero), Maximiliano Tunessi, Nicolás Peralta, Tomás Ibarra y Federico Pinedo.

En contrapartida, se alejaron Nicolás Del Grecco, Juan Manuel Elordi, Agustín Pezzi, Leonel Corro, Antú Hernández, Jonathan López, Alejo Distaulo y Alan Nungeser.