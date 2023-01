Remnant: From the Ashes desembarca en Nintendo Switch

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El legendario Remnant: From the Ashes es también conocido como el Darksouls con pistolas, y bien ganado tiene este título, ya que nos invita a vivir una experiencia como la de los títulos de FromSoftware pero con mucha pólvora. Toda esta aventura en solitario pero con la posibilidad de jugar en cooperativo llega a Nintendo Switch, la cual ya sabemos que no es la mejor opción para poder disfrutar de estos títulos.





Si bien todavía no tenemos una fecha de salida confirmada para esta versión, creemos que no va a pasar de este 2023.El anuncio llega en un gran momento para la franquicia ya que en los últimos Games Awards, se pudieron presenciar imagenes de lo que a a ser la continuación de este título.