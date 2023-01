Tini Stoessel lanzó con La Joaqui el videoclip de "Muñecas"

Tini Stoessel está de vacaciones en España, pero sigue muy activa en sus redes sociales. Recientemente, la cantante presentó en diversas plataformas el nuevo tema “Muñecas” que grabó junto a La Joaqui y Steve Aoki. Seguramente la canción se convertirá en un hit del verano 2023.

“Muñecas ya salió. Mi reina que hermoso compartir esto con vos, sos increíble @lajoaqui. Gracias @steveaoki la rompiste. Espero que disfruten y perreen mucho este tema”, escribió la popular artista en su cuenta de Instagram. De manera inmediata recibió cientos de comentarios, entre ellos el de su pareja, Rodrigo De Paul: “Cuánto te admiro, la rompés”.

El comentario de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel.

En este momento, la pareja se encuentra en Madrid, España. Antes de la presentación del tema, hicieron un divertido challenge. En el video, la cantante realiza la coreografía y Rodrigo la sigue con unos pasos al ritmo de la música “Muñecas”. Ellos suelen apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras.

El sábado pasado, la intérprete de "La Triple T" estaba contando los detalles de su nuevo corte cuando decidió hacer una pausa para contar qué estaba haciendo en ese momento el jugador de El Atlético de Madrid. “Vamos a hacer un corte publicitario”, anunció. Y preguntó en voz alta: “¿Qué están por mirar?”. Luego, enfocó a su novio, sentado con el mate en la mano en el sillón del living mientras respondía: “Titanic”. Sin poder contener la risa, Tini gritó el nombre de la película de James Cameron de 1997 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y mostró la presentación del film en su televisor mientras el jugador del Atlético de Madrid le indicaba que escuchara la canción, en alusión al emblemático My Heart Will Go On de Celine Dion.

Claro que el film en cuestión, ganador de 11 premios Oscar, dura más de tres horas. Así que Tini decidió dejar al futbolista viéndolo tranquilo, mientras ella siguió publicitando su próximo tour, que incluirá países como México y España. Y luego compartió en su feed imágenes con el look de cuero al “estilo sadomasoquista” que utiliza en el clip del tema. “El jueves compro los pochoclos”, escribió De Paul junto a tres emojies de fuegos al verlo.

Tini y La Joaqui cantan "Muñecas".

Cabe recordar que en diciembre pasado, el jugador de fútbol estuvo con la selección nacional compitiendo en el Mundial y su pareja viajó a Qatar para acompañarlo en algunos partidos. Tras ganar la Copa, él regresó al país y asistió al recital de su novia, en el Campo Argentino de Polo. Allí el deportista se llevó un cálido recibimiento por parte del público que celebró haber ganado el Mundial. Tini le dijo que lo amaba, lo aplaudió y celebró junto con el público.

Además, Rodrigo le dedicó unas hermosas palabras a la artista: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa”. (Teleshow)