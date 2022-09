"No hubo un premio individual que yo no lo haya tomado como algo de equipo", dijo Manu

Emanuel Ginóbili tuvo su primera exposición en lo que serán dos días cargados de emoción, mientras aguarda mañana ingresar oficialmente en el Salón de la Fama.

"Es un momento irreal estar acá. Uno no crece en Argentina pensando en que va a llegar hasta este lugar. Siendo de Argentina, el hecho de llegar a la NBA ya era algo soñado. Tuve un camino muy improbable para alguien de donde soy", dijo Manu.

"Estoy acá porque jugué en equipos increíbles. Tuve una suerte increíble de jugar y caer en equipos maravillosos en el momento indicado", agregó.

"Cuando ahora juego al tenis quiere ganar. Cuando ando en bicicleta, quiero superar mi tiempo. No es sano, no se lo recomiendo a mis hijos", confesó.

También hizo referencia a la diferencia de este premio con otros.

"No hubo un premio individual que yo no lo haya tomado como algo de equipo. Desde el sexto hombre a los All-Stars... Cada vez que pasó eso fue porque mi equipo se destacó y esta no es la excepción. Si yo estoy acá es exclusivamente porque San Antonio Spurs ganó cuatro anillos, la Selección ganó medallas, Virtus Bolonia, lo que quieras. Estoy acá por las virtudes de mis equipos".