"Tuve miedo, escuché como 10 detonaciones", dijo una comerciante testigo

Mónica, encargada de una tintorería que está enfrente de la financiera, contó lo que pudo percibir desde su local.

"Se ve que no podía salir, por alguna circunstancias (el encargado de la financiera) y le dije al de la Policía 'volvete que le están robando a este muchacho' y, a partir de ahí, le rompieron la puerta, lo sacaron, empezaron más patrulleros y policías y se escucharon muchos disparos", contó.

"No es agradable, tuve miedo de que algún tiro pudiera venir para acá, esto es todo vidrio y escuché más de 10 detonaciones. No sabía qué iba a pasar, me fui para atrás", agregó.

La comerciante dijo que la víctima del robo no quedó en la línea de fuego "porque a él lo sacaron antes" y que ella dio aviso a un patrullero que pasaba por el lugar, que estaba a 30 metros, a la altura del hotel Canciller.

"Después llegaron cualquier cantidad de efectivos y como 20 patrulleros", agregó Mónica, en declaraciones a LU2.

Sobre los disparos, dijo desconocer si fueron solo de los uniformados o hubo un intercambio.