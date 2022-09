Gerardo Morales suspendió la segmentación de tarifas en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió por decreto la aplicación de la segmentación de tarifas que dispuso la Secretaría de Energía de la Nación.

Según afirmó, su gestión no cuenta aún con “acceso y conocimiento del universo de usuarios” de la provincia que ingresarán al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

La decisión fue comunicada ayer en una conferencia de prensa. En el mismo acto el mandatario le ordenó a la distribuidora local de energía que refacture el último período, a partir de las quejas de cientos de usuarios que observaron incrementos de hasta el 250 % en sus boletas de luz.

“El hecho de nosotros no tener acceso al RASE nos lleva a suspender la aplicación de la segmentación, hasta tanto se cumpla con todos los aspectos dispuestos por las resoluciones nacionales”, explicó el gobernador y agregó: “todavía nosotros no encontramos cumplidos todos los preceptos en tanto no conocemos, no tenemos acceso y no hay claridad sobre el Registro”.

La decisión se oficializó a través del decreto provincial 6.545 que dispuso una serie de medidas como reacción ante los incrementos registrados en la última facturación de la tarifa de energía eléctrica en la provincia, que según admitió el propio Morales alcanzó en numerosos casos el 250 %.

En contrapartida, el gobierno local le ordenó a la empresa distribuidora EJESA que realice una nueva facturación del periodo discutido. Asimismo, dispuso que se les otorgue una nota de crédito a aquellos que hayan abonado pese a los incrementos.

Funcionarios nacionales durante los anuncios de la segmentación de tarifas.

Según informó Morales, la gestión local admite subas de hasta el 48 % siempre y cuando el consumo de los usuarios no se haya modificado. Ese porcentaje surge de la autorización brindada por el gobierno provincial que llega a un 14 % de actualización del cuadro tarifario, y por la actualización en el mismo sentido dispuesta por el gobierno nacional, que alcanza el 34 %. La suma de ambos conceptos dan el 48 % que admite el decreto.

La facturación se compone de ítems en los que influyen ambas administraciones, tanto a nivel provincial como nacional.

La vigencia de la segmentación de tarifas habría significado un nuevo impacto en las facturas, algo que el gobierno de la provincia del norte evitará con la suspensión por decreto. “Tampoco es una medida que podamos tomar arbitrariamente sobre conceptos que maneja la Nación y no la provincia”, reconoció el gobernador de Jujuy especificando que “esta suspensión la disponemos por un motivo racional: todavía no está comunicado el Registro de Subsidios Eléctricos (RASE) que ha establecido el gobierno nacional” y se adopta “hasta tanto no tengamos acceso y conocimiento de cuál es el universo de usuarios”, insistió. (Infobae)