Lucas Chávez y Olivia Casoni, el placer de tocar esos temazos

Por Franco Pignol

Lucas Chávez y Olivia Casoni fueron los que idearon Vul & The Gang, esta propuesta divertida y de calidad, que debuta el sábado en nuestra ciudad.

Él es guitarrista y ella cantante. Juntos le dieron forma a un tracklist que está integrado por temas de Michael Jackson hasta Beyonce, pasando por Esperanza Spalding, George Benson y Count Basie, entre otros.

Para eso escribieron arreglos, cambiaron armonías, transcribieron y eligieron a un seleccionado de músicos de primera. Además de Casoni (voz) y Chávez (guitarra) se le sumaron Manuel Aristarán (bajo), Pablo Ricci (teclado), Mijail Petruf (trombón), Emanuel Flores (trompeta), Tomás Saavedra (batería) y Claudeta Vul (saxo).

Vienen preparando un show desde hace mucho tiempo cuando era tan sólo una idea en plena cuarentena. Por eso la manija por el debut de este sábado, desde las 21, en Alvarado 818 (Espacio Juanita Primera), con la producción de Primogenio. Las entradas se consiguen al 291 4188970.

“Son los verdaderos temazos”, afirma Olivia.

“Son esas canciones que más allá de la cabeza, se sienten en el cuerpo”, aclara Lucas.

Si bien no hacen temas de Kool and The Gang, el nombre del grupo es un guiño a la onda que tenía esa banda y se le adiciona el apellido de la saxofonista Claudeta Vul en reemplazo de Kool.

“Es nuestra saxofonista estrella”, dice Lucas Chávez.

“La gran mayoría de la música la escribí en 2019. Luego faltaba más trabajo y arreglos de los que se encargó Olivia. Hay arreglos propios, versiones diferentes a los originales, hay un par de transcripciones y mucha adaptación”, continúa.

La idea es que sea una fiesta de funk, disco, R&B, pop y jazz, con ocho artistas en escena y una sola consigna: mover el cuerpo.