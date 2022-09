Britney Spears volvió al top 10 de Billboard junto a Elton John

Britney Spears volvió al mundo del pop junto a Elton John y una exitosa reversión de los temas “Tiny Dancer” y “The One”. A la colaboración, que se lanzó el 26 de agosto, la titularon “Hold Me Closer” y ya entró en el Top 10 de Billboard.

La canción alcanzó el puesto número 6 dentro del ranking del Billboard Hot 100. Este resultado se obtuvo tras obtener más de 11 millones de reproducciones y 48 mil simples vendidos, según Luminate. Además de llegar al puesto 1 de iTunes en 40 países.

“Hold Me Closer” se convirtió en la canción número 14 de la estrella del pop en ingresar en esta lista. Además, la artista no formaba parte del Top de Billboard desde hace casi una década.



Junto a la canción, la cantante de “Baby One More Time” y el intérprete de “I’m Still Standing” lanzaron un video animado en Youtube.

Sin embargo, fuentes cercanas a los artistas aseguraron que están preparando una gran producción para el videoclip.

“Britney y su equipo se reunieron con Elton para tratar el tema, pero todavía no se preparó nada sobre su historia o el concepto. Por supuesto, será una gran producción. Britney ahora está lista para esto. “Hold Me Closer” le volvió a dar una voz”, señaló la fuente a HollywoodLife.

Además, Mathew Rosengart, el abogado de la cantante habló sobre el regreso de Britney a la música tras salir de la tutela de su padre Jamie Spears. “Nadie debería sorprenderse de que su primera incursión sea un gran éxito”, señaló Rosengart.

Otras de las canciones de Britney Spears que ingresaron en el Top 10 del Billboard Hot 100 fueron: “Baby One More Time”, “Womanizer” y “3”, entre otras. Además de alcanzar el puesto número 1 con sus álbumes Baby One More Time, Oops!...I Did It Again, Britney, In the Zone, Circus y Femme Fatale. (NA)