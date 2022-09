Don’t Worry Darling: el video que muestra que Harry Styles escupió a Chris Pine en Venecia 2022

La premiere de Don’t Worry Darling no salió del todo bien y sólo nacen más y más escándalos. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el hecho de que la directora y la protagonista no se dirigieran la palabra durante el evento; además de que Florence Pugh decidió no formar parte de la promoción de la película más allá de los festivales.

Ahora, otro hecho dejó atónito al público. Se trata del momento en el que el ex One Direction escupió a Chris Pine.

En las imágenes se puede ver que el cantante se acerca hacia el actor de Wonder Woman para dirigirse hacia su butaca y, al momento de sentarse, abre levemente la boca y parece lanzar un escupitajo. Tras esto, con un rostro poco disimulado, Pine mira hacia el lugar donde Styles habría escupido y se queda perplejo, pero segundos después se ríe irónicamente y niega con la cabeza, hecho dejaría entrever un descontento por parte del actor.

Otros momentos tensos de la película

Don’t Worry Darling está llena de escándalos. Uno de ellos fue cuando Olivia Wilde comentó en una entrevista que había decidido despedir a Shia LaBeouf para hacer sentir segura a Florence Pugh porque su forma de trabajo no era la que ella buscaba para el proyecto.

A raíz de esto, LaBeouf contestó -a través de un correo electrónico que le envió a la directora y a varios medios- que no fue despedido, sino que él decidió renunciar. “Nunca me despediste, Olivia. Así que pido de corazón que corrijas tu historia y, también, que esto no afecte el éxito de tu película en todas las maneras posibles”, escribió.

Otro momento tenso fue cuando Harry Styles se negó a tomarse fotos con Wilde, su novia, hecho que también quedó registrado por las cámaras. Si bien hay fanáticos que creen que hay una crisis de pareja, otros piensan que es porque se resisten a mostrar su amor en público.

El último hecho escandaloso que vivieron los integrantes del equipo de Don’t Worry Darling también tuvo lugar en el Festival de Venecia y fue cuando recibió la esperada ovación tras la proyección de la película. Y es que recibió aplausos de tan solo cuatro minutos… de las más cortas hasta el momento.

Además, la crítica fue bastante dura con el proyecto cinematográfico, ya que, por ejemplo, el USA Today mencionó que “todo ese alboroto escandaloso es más deslumbrante que lo que realmente sucede en la pantalla con este thriller psicológico retorcido y visualmente impactante, pero bastante plano”.

También opinaron sobre las actuaciones de Pugh y Styles al decir que ella “tiene muy poco que hacer como Alice, que es menos un personaje y más una serie de clichés entrelazados”, mientras que él hace una actuación que “es tan rígida y tímida que es imposible aceptarla. Mucho menos creer que este es un personaje capaz de las cosas que finalmente se revelan en el giro cómicamente predecible de la película”, mencionan desde el medio Little White Lies.



Don’t Worry Darling trata sobre Alice (Pugh) y Jack (Styles), una pareja joven de los años 50 que vive en una comunidad que al parecer es perfecta y está financiada por la enigmática empresa para la que él trabaja. Es allí cuando la protagonista comienza a sentir una curiosidad por el trabajo de su pareja, hasta que se da cuenta de las imperfecciones del ambiente en el que están.

La película llega a los cines el 22 de septiembre. (NA)