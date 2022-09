“Está prohibido relajarse, la idea es ganar el Clausura también”, avisa el DT de Tiro

El momento que atraviesa Tiro Federal en el fútbol de la Liga del Sur es redondito por donde se lo mire: acumula 7 encuentros sin derrotas, es el líder del torneo Clausura, manda también en la tabla general y viene de ganar el Apertura, objetivo que le permitió asegurarse un lugar en la gran final en caso de no ser el mejor en esta segunda competencia del año.

“Les dije a los jugadores que está prohibido relajarse, que se olviden que tienen un plus extra en caso de no ganar este torneo, la idea que tenemos todos es quedarnos con ambos campeonatos para lograr el título sin necesidad de cotejos decisivos”, fue la palabra del técnico tirense Hernán Rosell tras el 3-2 de ayer sobre Huracán en cancha de Rosario Puerto Belgrano.

“El grupo es muy bueno y todos están comprometidos con el sacrificio. Tenemos una identidad de juego y la tratamos de respetar, más allá que en el segundo tiempo ante el Globo sufrimos 25 minutos metidos en nuestro arco porque el rival no nos dejó salir ni agarrar la pelota. No fuimos nosotros, nos generaron demasiadas situaciones y nos convirtieron con un centro que cayó en la cabeza de Navarro, quien entró solo al área y tuvo todo el tiempo del mundo de elegir el lugar para ubicar el balón”, señaló el ex futbolista de Liniers, quien tras la ida de Fabián Tuya ya dirigió tres partidos del aurivioleta y los ganó.

Tiro sacó 13 de las 15 unidades que se disputaron del Clausura, tiene apenas dos goles en contra pero marca diferencia en el aspecto físico, donde está un escalón más arriba de la media de los distintos equipos que forman parte de la contienda liguista.

“El plantel está muy bien físicamente (el profe ahora es Nahuel Ramírez), pero sobre todo de la cabeza. Contamos con varias alternativas en el banco y continuamos con la misma línea que había ideado Fabián, que es lo más importante”, detalló el “Negro”.

--¿No cambió nada?

--Es que justamente la idea era no cambiar porque los chicos estaban cómodos con el sistema y todo lo que proponía Tuya. Ante Huracán modificamos el dibujo táctico, apostamos a la línea de tres en el fondo con el fin de salir rápido de contra, tener más gente del medio hacia arriba y dañar al rival por los costados con nuestros extremos más ligeros.

“Lo bueno es que son varios los minutos de un partido donde dominamos y somos el equipo que queremos ser, y eso es mérito del proyecto que en su momento armó Fabián. No debemos perder nuestra línea, nuestra base, la de estar todo el tiempo activos y ser siempre intensos”.