Sociedad Sportiva debuta en el Torneo del Interior y su DT dejó un mensaje

Este sábado comienza una nueva participación de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B de rugby.

Por la zona 6 recibirá a Old Lions de Santiago del Estero (7º clasificado del regional NOA) a las 15.30, en el primero de los seis partidos de fase clasificatoria. Hoy en La Carrindanga va a dirigir el árbitro Emanuel Vergara (Alto Valle).

Luego visitará a Sporting (sábado 10) y recibirá a Córdoba Athletic (sábado 24) en el último de la primera rueda. Tras lo cual viajará a Córdoba y a Santiago del Estero (1 y 8 de octubre, respectivamente) y recibirá al quince marplatense (sábado 15). A semifinales sólo avanzarán los 1º de cada grupo, que jugarán contra los 4º del TdI A.

José Conget, entrenador principal de Las Palomas, habló de la etapa que comienza e hizo un balance de lo actuado en el Regional Pampeano (3º puesto).

-¿Qué expectativas existen para el Torneo del Interior?

-Sabemos de qué se trata porque hemos jugado muchos años el Torneo del Interior. Creo que el B es el que mejor se amolda a nuestro nivel. La idea es competir. Tendremos en la zona a dos rivales que no conocemos, en los papeles superiores, de uniones y torneos más poderosos. Pero hay que jugar. Sobre todo de local.

-¿Prefieren a esos dos equipos (Old Lions y Córdoba Athletic) primero de local?

-Serán dos ruedas todos contra todos, seis partidos hermosos para que los chicos disfruten. Ojalá podamos hacer un buen papel. Esta semana intensificamos el entrenamiento para el debut.

-Como jugador viviste los distintos formatos de TdI. Por ejemplo un equipo podía quedar eliminado si perdía su primer partido. Ahora es más exigente, por viajes y calendario. ¿Pero al jugador lo motiva más?

-Coincido y necesitamos un plantel largo. Queremos que no se caigan soldados y podamos llegar al final con el plantel entero, ahí seremos competitivos. Sino estará complicado. Pero sin dudas que un formato como el actual motiva más al jugador. En la cabeza del jugador se ve como un torneo de un mes y diez días, seis partidos, contra rivales que nunca jugamos, de primer nivel… Y da la oportunidad de una revancha. Antes era un partido sólo. Tenemos ganas. Pero tenemos también la limitante del plantel largo. Si se empiezan a caer jugadores… Pero hay ganas.

-¿Hay objetivos de resultados?

-No, el objetivo era hacer un buen Pampeano. Si se podía clasificar al Torneo del Interior, mejor. Ahora la idea es competir. Sin imponernos objetivos. O mejor dicho: el objetivo es hacer un buen papel, estar a la altura.

"Rescato la madurez"

-¿Qué balance hicieron del 3º puesto en el Regional Pampeano?

-Se dijo que esta temporada sería de transición porque hay un cuerpo técnico nuevo y por tener un plantel joven. Pero yo venía del período anterior y la base del equipo era más o menos la misma. Sabíamos que teníamos un equipo competitivo. Sabemos que todavía, muy a mi pesar, estamos abajo de Sporting y de Mar del Plata. Pero teníamos la expectativa de ser competitivos y hacer una buena campaña. Con respecto al tercer puesto estamos muy conformes. Era a lo que aspirábamos. En 2019, desde el momento que se ganó un campeonato, siempre está la ilusión de llegar a esa meta. Pero somos realistas en cuanto a que todavía estamos un escalón abajo de Mar del Plata y de Sporting. Cada vez más cerca, pero todavía abajo.

-Sportiva no pudo contra esos dos clubes en las dos ruedas. Es indudable que mantienen una brecha también con los restantes ocho del TRP A. ¿Qué diferencias existen?

-La gran diferencia es la competencia que tienen en juveniles. Que es muy fuerte, con muchos equipos. Acá el torneo local de juveniles tiene pocos equipos. Ahí ya nos superan un escalón. Y una mayor cantidad de jugadores hace que los tengan de mayor calidad. Tienen una base de 35 o 40 jugadores que cualquiera puede jugar en Primera. Nosotros tendremos 25. Estamos cerca. Todo lo dicho hace que esos clubes hagan diferencia en torneos largos. En lo físico estamos equiparados, pero se nota más en el volumen y ritmo de juego. Ahí estamos un poquito más abajo. Por más que lo intentamos y practicamos, todavía nos cuesta.

-En el juego, ¿Qué fue lo positivo y qué lo negativo de Sportiva hasta el momento?

-Como positivo rescato la madurez para sobreponerse a los bajones que tenemos en los partidos. No nos superó nadie claramente en un primer tiempo, que dijeras ya no tenemos chances. En todos los partidos competimos de igual a igual, con chances hasta el último minuto. Y eso para mí es muy positivo. En otro momento por ahí el equipo se venía abajo. En el Pampeano de este año fue una virtud que me sorprendió de los chicos. Y ahí resalto también la tarea de los líderes, que siempre están motivando y eso es importante. Como negativo hubo varias cosas pero me quedo con lo que desvela más: generar más volumen de juego y e intentar atacar más. Sobre todo a Mar del Plata y a Sporting. Más allá que los partidos se ganan con la defensa, eso no se discute, pero nosotros tenemos que tener partidos donde hagamos 20 o 30 puntos. Y en el último contra Sporting no lo hicimos y eso me deja con bronca, más allá de la actitud y la entrega de los chicos, que dejaron todo. Son unos monstruos.

"Sigo aprendiendo"

-¿Cómo ensamblaron con Tomás Aguirre (coentrenador) y resto del staff técnico?

-Bien. Con la mayoría somos todos amigos. En determinado momento hemos compartido juveniles o como en el caso de Tomás, con quien fuimos compañeros de equipo muchos años. Tanto "El Chino" García Pereyra, Martín Cisneros entrenaron juveniles y "El Chango" Aráoz, "Colo" Bellingeri, que dan una mano de experiencia y siempre aportan algo valioso.

-¿En lo personal cómo llevaste el nuevo rol y el manejo de tal responsabilidad?

-Sabía de qué se trataba por estar tanto en el staff anterior como por haber estado ayudando y por haber jugado en plantel superior. Pero no deja de ser una experiencia nueva y la verdad que estoy muy conforme. Hay muchas cosas por mejorar, he cometido errores, que es experiencia. Es todo aprendizaje. Si pienso que las sé todas por acá, estaría equivocado. Aprendí mucho al lado del staff anterior. Sigo aprendiendo, estoy muy contento con el balance hasta el momento. Con muchas cosas por mejorar y desafíos por cumplir. Como este que se viene ahora. Pero el balance es positivo, al margen de resultados. Por la respuesta del plantel, que respondió de manera numerosa a los entrenamientos, pudimos cumplir con los tres equipos. Inclusive tuvimos una Intermedia competitiva que llegó a la semifinal (del TRP) por primera vez en la historia.

Formación Paloma

El XV bahiense afrontará hoy su estreno con la novedad de la inclusión del apertura Antonio Rey Saravia, Pero habrá, además, algunas reapariciones entre los titulares para aportar oficio al pack como Mariano Mares Levis, Felipe Doria, Felipe Arza y Tomás Inchausti. También reaparece Gino Zanoni, quien irá al banco.

Arrancan Mariano Mares Levis, Matías Stalldecker, Tomás Biondo; Felipe Doria y Francisco Cantalejos; Felipe Arza, Agustín González, Tomás Inchausti; Francisco Cenoz y Antonio Rey Saravia; Tomás Bermúdez, Fermín Santos (capitán), Joaquín Rey Saravia, Ignacio Payero; Patricio Cantalejos.

Como definidores van Pedro Esandi, Juan Lamberto, Nahuel Duarte, Luca Loiacono, Felipe Inchausti, Thiago Loiacono, Rafael Larrañaga y Gino Zanoni.

Todo el programa

Este sábado 15.30 comenzarán las dos categorías del Torneo del Interior. En el nivel B y específicamente en la zona de Sociedad Sportiva, el otro partido del grupo 6 lo jugarán Sporting y Córdoba Athletic, con arbitraje de Pedro López Vildoza.

En cuanto al sistema de disputa, al cabo de las dos ruedas los primeros de cada zona del TdI B jugarán contra los 4º del TdI A para definir la categoría para 2023.

La agenda de hoy en el TdI B se completa con Tucumán LT-CRAI (Juan B. Zubieta) y Old Resian-Natación y Gimnasia (Luca Solda), por la zona 5; Tala-Liceo (Agustín Godoy) y Los Cardos-Deportivo Portugués (Santiago Bevaqua), este último el domingo y correspondiente a la zona 7; Marista-Taraguy (Facundo Gorla) y Los Tordos-Aranduroga (Carlos Prieto), por la zona 8.

En Interior A, donde Mar del Plata Club será el único representante de la Región Pampeana, se enfrentarán Gimnasia (Rosario)-CURNE (dirige Juan I. Ballesteros) y Jockey (Villa María)-Los Tarcos (Juan M. Martínez), por el grupo 1; Teqüé-Jockey de Rosario (Federico Solari) y Universitario (Tucumán)-La Tablada (Damián Schneider), por la zona 2; Jockey (Córdoba)-Duendes (Nehuén Jauri Rivero) y Tucumán RC-Santa Fe RC (Juan M. López), por la zona 3; Estudiantes (Paraná)-Urú Curé (Federico Longobardi) y Huirapuca-Mar del Plata Club (Juan P. Chumbita).