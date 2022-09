El dolor de Mirtha Legrand en el último adiós a Nelly Trenti, su histórica locutora

Pocos días antes de su regreso a la pantalla de ElTrece, Mirtha Legrand recibió la triste noticia del fallecimiento de Nelly Trenti. La histórica locutora que acompañó los almuerzos de la diva durante treinta años, falleció en la noche del jueves a los 85 años. Y, en la mañana del sábado, amigos y familiares la despidieron en una ceremonia íntima que tuvo lugar en una cochería del barrio de Chacarita.

Hasta allí se trasladó la Chiqui en su auto. A la diva se la notó muy compungida y permaneció allí durante una hora.

El oficio estuvo a cargo del Padre Lisandro, amigo de la difunta, y entre los presentes se encontraban los hijos de la locutora y los floristas que acompañan a Legrand en su programa, Hugo y Eduardo.

Poco después de las 13, los restos de Nelly fueron trasladados al sector 24 del Cementerio situado frente a la casa velatoria, donde descansan sus padres.

La palabra de Mirtha Legrand en la despedida de su locutora Nelly Trenti.

Trenti se había recibido en el ISER, aunque su primer trabajo como locutora fue cuando tenía 17 años, antes de obtener el título, cuando durante una de sus prácticas en el viejo Canal 7 le pidieron si podía reemplazar a Nelly Prince, que había faltado.

Si bien contó con una extensa trayectoria en radio y televisión, será recordada por muchos como “la voz de los almuerzos”, ya que acompañó a la Chiqui desde 1990, cuando el ciclo se emitía por el viejo ATC donde cada mediodía se la escuchaba: “Con ustedes, la señora Mirtha Legrand”.

Asimismo, le puso voz a varias publicidades, a ciclos como Pinti y los Pingüinos, TPA Noticias y Las historias de Galán. Y participó en el 2002 del ciclo Son Amores. Trabajó además con Pinky y Guillermo Brizuela Méndez y en su carrera se destacan varios hitos: fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y la primera locutora en ganar un Martín Fierro en 1959. También estuvo nominada en el 2018.

Mirtha permaneció una hora en el responso.

A pesar de que las unía una profunda amistad, el año pasado no pudo estar acompañando a Mirtha en su regreso a la televisión. “Le mando un beso y voy tratar que venga. Yo quiero que esté. Yo le voy a pagar yo el sueldo… al final, tantas vueltas”, había dicho la diva desde su mesa.

En diálogo con Crónica, la locutora había explicado: “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”.

Al conocerse la noticia de su muerte, la Chiqui la despidió desde su cuenta de Twitter. “Nelly querida, siempre estarás en mi corazón! Una vida profesional juntas. Inconfundible: ‘Con ustedes, la Sra. Mirtha Legrand’, escribió la diva. “Te voy a extrañar”, cerró en el posteo que incluyó una foto de la locutora, con la leyenda: “Adiós querida Nelly”. (Teleshow)