Resultados, posiciones y actividad en el Círculo de Ajedrez Bahía Blanca

Se siguen disputando varios torneos con buena concurrencia de participantes en el Círculo de Ajedrez Bahía Blanca.

En sábado último se llevó a cabo el octavo torneo Saga Campeones, homenajeando al ex campeón mundial Mikhail Thal, quien fue varias veces campeón de Rusia y logro el máximo titulo de Campeón del Mundo en el año 1960 a 1961 al derrotar a su compatriota Mikhail Botvinnik.

Contó con la participación de 14 jugadores, siendo árbitro principal Sebastián Inchausti, por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 10+2.

El podio estuvo integrado por: 1°) Lucas Cabral (Punta Alta), 6,5 puntos; 2º) Cristian Gavilanes (Bahia Blanca), 5,5 y 3°) Enrique Jarque (Bahía Blanca), 5.

Además, ya comenzó a jugarse el 5° Abierto “Aldo Garcia Labandal” organizado por el mismo Taller de Ajedrez del CABB que lleva el nombre de esta emblemática figura del ajedrez regional.

Con la participación de 29 jugadores, se realiza todos los miércoles a las 20.30 en la sede del CABB. Se juega por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 45+10.

La directora del torneo es la coordinadora del taller, Natalia Pitton, mientras que el árbitro principal es Sebastián Inchausti y árbitro adjunto Gerardo Santopietro.

Este torneo cuenta con la participación de varios jugadores de distintas categorías y edades.

Desde la izquierda, Cristian Gavilanes, Lucas Cabral y Enrique Jarque.

Comenzó el miércoles 21 de septiembre y finalizará el 2 de noviembre venidero.

Posiciones tras dos rondas: 1°) Gerardo Santopietro; 2º) Abel Weinmeister; 3º) Leandro Bacic; 4º) Gabriel Casazza y 5º) Guillermo Morales, todos con 2 puntos de 2 posibles.

La ronda 3 se llevará a cabo el miércoles de la semana venidera.

Delegación a Mar del Plata

Desde el 1° de octubre comenzarán las finales de los Juegos Deportivos Bonaerenses en Mar del Plata, donde el ajedrez bahiense estará representado por los ganadores de las etapas Regionales: Santiago Ramirez Loffredo (Sub 14), Lautaro Sayago (Sub 16), Tomás Lopreite (Sub 18), Pía Freideles (Sub-14) y Abril Cachiarelli (Sub 18). Serán acompañados por el profesor Mariano Suárez, del CABB.

Habrá otros exponentes del Círculo en la categoria Universitaria: Juan Bauatista Ocaranza (Médanos) y Julián Schwerdt (Coronel Pringles).