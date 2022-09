La actividad física, entre cuidados y precauciones

El fallecimiento este año de tres personas mientras participaban de partidos de fútbol ha llamado a la reflexión sobre los riesgos que pareciera se corre al prácticas éste y otros deportes luego de cierta edad o en condiciones físicas desfavorables.

Sin embargo, más allá de las mencionadas tragedias cuyo desenlace quizá hubiese ocurrido de todas maneras, la realidad es que la realización de actividades físicas son esenciales a la hora de prevenir enfermedades y mejorar las condiciones generales de las personas.

Cada vez más estudios científicos comprueban los beneficios de hacer ejercicio físico y las ventajas que abarcan diversos sistemas y órganos del cuerpo.

Mejora la salud cardiovascular ya que el corazón se entrena para latir con mayor lentitud y fuerza, de manera que precisa menos oxígeno para funcionar.

Las arterias se vuelven más elásticas, por lo que impulsan mejor la sangre. Además, ejercitarse ayuda a que aumenten los niveles del conocido como “colesterol bueno”.

Baja el riesgo de infarto y ACV. Los malos hábitos de vida favorecen a la acumulación de grasa en las arterias, incrementando el riesgo de que se obstruyan y no llegue sangre al corazón o al cerebro.

La actividad física regular permite disminuir esa cantidad de grasa. Disminuye la hipertensión porque la sangre fluye con mayor libertad y el riesgo de diabetes, ayuda a metabolizar la glucosa, hormona que introduce el azúcar de la sangre en las células.

Fortalece la potencia aeróbica que las personas pierden con los años y mantiene los huesos fuertes levantando peso al menos una hora por semana, y construye un índice de masa corporal más saludable.

Por último, beneficia al estado de ánimo al estimular la producción de sustancias cerebrales involucradas en la sensación de placer y bienestar y mejora la capacidad cognitiva, tienen efectos antidepresivos, energizantes y ansiolíticos naturales.

El fútbol de las ligas comerciales amateurs no es necesariamente de alto rendimiento. Una arritmia o un infarto ocurre por complicaciones en la arteria coronaria y afecta de manera mayor a quienes tienen vida sedentaria y sobrepeso. El mal estado de las arterias no necesariamente se manifiestan con síntomas. De allí la importancia de los controles, de manera habitual y no necesariamente porque se vaya a practicar deportes.