Nidia Moirano: “Cada vez que me voy del Hogar del Anciano, el corazón está distinto”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

Todos los caminos conducen a la doctora Nidia Moirano para pelear en 2023 por la intendencia, como continuadora de la gestión que lleva a cabo Héctor Gay.

Su trayectoria como senadora provincial, desde 2011, la posicionan como una referente en el marco de la Justicia bonaerense. Mientras que su gestión al frente del Hogar del Anciano, que ya lleva más de tres décadas, le otorga un plus de construcción social a su -ni breve ni extenso- recorrido político.

Defensora a ultranza de la presidencia macrista y con un perfil que denota algunas aristas de las tres mujeres más encumbradas en el plano nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Lilita Carrió, Moirano no quiere saber nada con hablar de su posible candidatura a jefa comunal.

Más bien, dice, existen demasiadas preocupaciones para abordar en la actualidad que ameritan no distraerse en esas lides. Y quizás no le falte razón.

1. “Estuve hasta los 9 años en Oriente (Coronel Dorrego) donde nací y luego me vine a Bahía Blanca. Acá hice hasta el tercer año de secundario y posteriormente me trasladé a La Plata donde llegué a cursar diez materias de abogacía, hasta que me casé y entonces volví a Bahía. Tuve dos hijos, Sebastián, hoy oftalmólogo, y Francisco, abogado, quien además realiza mucho trabajo social”.

2. “Debo rescatar que tanto en la parte familiar como profesional he tenido una buena vida”.

3. “Vivimos en una sociedad en la que tenemos derechos pero también obligaciones. Debemos devolver algo por todo lo que nos brinda. Sentía necesidad de volcarme a la niñez o a los adultos mayores, los sectores más vulnerables, y finalmente decidí volcarme al adulto mayor porque es el que menos tiempo tiene. El niño, más allá de las complejidades, tiene toda una vida por delante”.

4. “El Hogar del Anciano ya es parte de mi vida. Hace más de treinta años que me desempeño allí. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro y es un sitio muy querido por mí”.

5. “Justo vengo de comprar un colchón de dos plazas para dos abuelos de más de 80 años que formalizaron una pareja. Es común esa situación en el Hogar, que los abuelos se pongan de novios, formen pareja. Es lo lindo de la vida, seguir generando proyectos de vida como si tuvieran 15 años. En el caso de esta pareja están muy bien y todos estamos disfrutando del momento que están viviendo”.

6. “No hace tanto tiempo que ingresé a la política. Ya tenía mis años y todos me pensaban como una jubilada. Mi familia, tanto mi padre como mi hermano, somos muy entusiastas con cada situación que emprendemos. Poner todo el ímpetu en cada acción, y en este caso sucede conmigo en la política”.

7. “Hace once años que estoy en Senado provincial. Empezar en la política tuvo que ver con el ámbito de la justicia. En Bahía Blanca, el Colegio de Abogados había realizado una denuncia, un pedido de juicio político a un camarista, Salvatori Reviriego, y yo, estando en el Colegio, veía cómo se trabajaba políticamente, cómo se entorpecía que ello avanzara, por lo que me di cuenta que si uno no ingresaba en la política había cosas dentro de la Justicia que no se iban a poder solucionar”.

8. “En Bahía Blanca tenemos una justicia muy buena, proba, idónea. Desde mi lugar en el Consejo de la Magistratura a nivel provincial, desde la comisión de acuerdos y el mapa judicial, trato todo lo relacionado con la Justicia, de que llegue gente proba, idónea, respetada. Como parte del jurado de enjuiciamiento destituimos al juez Ordoqui (Martín). Fue la primera vez que se destituyó a un juez de tan alta jerarquía, de Casación, última instancia penal antes de llegar a la Corte”.

9. “Cuando fuimos gobierno en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, yo presidía la comisión de acuerdos, y nombramos a 540 jueces y fiscales. Hoy, la cantidad de vacantes suman más de 700. Los pliegos que ha mandado el gobernador y hemos aprobados suman 31. Axel Kicillof ha vaciado la Justicia. Este gobierno tiene un problema con la Justicia, claramente uno de los pilares de la República”.

10. “La mayoría de las causas que vincularon a Mauricio Macri con hechos de corrupción se han ido sobreyendo o archivando, más allá de alguna que queda pendiente”.

11. “Yo he tenido que soportar una denuncia, acá en Bahía (realizada por Dámaso Larraburu), con la que me armaron una causa. Al enterarme, la misma mañana me presenté a la Fiscalía en forma espontánea, me puse a disposición de la Justicia presentando todos mis bienes, hice una conferencia de prensa donde me pudieron preguntar lo que quisieran y fui al Concejo Deliberante para que me realizaran todas las preguntas pertinentes. Cuando una está en un cargo político hay que actuar así, no intentar cambiar un fiscal, entorpecer a la Justicia”.

12. “El fiscal Luciani (Diego) fue nombrado durante la presidencia de Cristina, con lo cual no podemos decir que fue puesto por el Pro ni nada que se le parezca. Hay que dejar actuar a la Justicia en sus distintas instancias. Y esta causa de Vialidad, que involucra a la vicepresidenta, aún no tiene fallo de primera instancia, por lo que va a pasar, sea condenada o absuelta, más de cuatro años. Es imposible la proscripción que ellos aducen. Es una mentira”.

13. “Me causa mucha tristeza las formas y el destrato hacia el otro que hoy vemos en el escenario político. Me pongo en el lugar del ciudadano”.

14. “¿Vidal, Carrió y Bullrich? De las tres tengo algo, un poquito. Con Patricia, que es la presidenta del Pro, y yo integro el Consejo Nacional, es con quien más trato tengo. Pero también con María Eugenia, con quien me reuní hace dos meses, tomamos un café. Y con Lilita los temas de la Justicia nos acercan mucho. La mayoría de lo que ha dicho se ha cumplido con el paso del tiempo”.

15. “Con el radicalismo no creo que estemos distanciados. En el plano local tanto con Lorenzo (Natali) como con Silvina Cabirón tenemos una muy buena relación, de empatía”.

16. “¿Qué reproche le haría a Macri? Tuvo muchos aciertos en su gestión y es el creador de nuestro movimiento. Es el líder natural del Pro. Tengo un gran respeto y admiración por lo que ha hecho”.

17. “Con relación a la pobreza suelo recorrer los barrios y veo que las necesidades son cada vez mayores. Están surgiendo, incluso, en otras escalas sociales. No percibo que esto pueda cambiar en uno o dos años. No hay ningún plan para modificar esta realidad, y eso me angustia mucho. Todos los chicos que hoy van a la Universidad tienen como desafío irse en el futuro del país. Eso también me angustia”.

18. “Me preocupa mucho el tema del narcotráfico en Bahía, una ciudad puerto, en el que este flagelo está avanzando. Sucede a nivel nacional, provincial y también local. Cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad armó el plan Argentina sin Narcotráfico. Y dio muy buenos resultados. Hoy no tenemos nada”.

19. “Hoy por hoy no podemos hablar de candidaturas. Hay que dedicarse a gestionar y solucionar los problemas”.

20. “El recurso humano que tengo en el Hogar del Anciano hace que el hogar sea lo que es. El cariño que los trabajadores dispensan a los abuelos me enternece. A veces me cuesta ir hasta el Hogar, pero cuando ya estoy adentro me cuesta irme. Y cada que me voy, el corazón está distinto…”.

