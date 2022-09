Suben la recompensa para quien aporte datos sobre Jorge Julio López, que ya lleva 16 años desaparecido

Desde el 16 de septiembre de 2006 que se perdió el rastro de Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura cívico militar y que dio una declaración clave en un juicio por delitos de lesa humanidad.

A 16 años de su desaparición el Gobierno Nacional informó que aumentaron a $5 millones la recompensa para toda persona que tenga datos sobre López.

En el comunicado publicado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se anuncia: cualquier persona que dé información sobre dónde se encuentra el hombre deberá llamar al 0221-4293091 o comunicarse con la Fiscalía que interviene en la causa y “mencionar la recompensa”. El Gobierno garantizará la reserva de identidad y confidencialidad.

En estos momentos la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por delitos de Lesa Humanidad investiga el entrecruzamiento de 10 millones de registros telefónicos con la idea de encontrar de pistas sobre su paradero y asimismo relevar información existente sobre 66 tumbas NN que se encuentran en el Cementerio de La Plata.

Fuentes de la investigación señalaron que la tarea que se lleva a cabo es para poder saber si el sobreviviente es uno de las 66 personas que están enterradas en el Cementerio sin identificación.

Aunque para las autoridades no hay avances en la causa, señalan que se ha podido amortizar “dificultades que se fueron salvando en estas tareas”.

Julio López es recordado en todo el país por ser aquel sobreviviente que decidió darle un cierre a unos de los Golpe de Estado más sangrientos que vivió el país. Aquel 16 de septiembre de 2006 López salió de su casa para dirigirse al Tribunal donde el juez leería los alegatos contra el represor Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó.

El sobreviviente fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y llevado al ex centro clandestino de detención "Circuito Campus" donde sufrió torturas. En el juicio por delitos de lesa humanidad López reconoció que el comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires era partícipe del operativo de captura.

En 2006 Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por ser uno de los responsables del secuestro y muerte de desaparecidos en el último Golpe de Estado. La condena fue resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo.

Frente al Tribunal el represor se mostró como víctima del proceso al señalar: "Yo sé que me van a condenar y no van a tener vergüenza de condenar a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder. Pero, como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después de muertos".

En todo momento Etchecolatz mantuvo el silencio hasta su muerte el pasado 2 de julio de 2022 tras padecer un deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa y otras complicaciones por un ACV isquémico. (NA)