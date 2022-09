Adam Levine fue acusado de ser infiel e hizo un mea culpa: "He cruzado la línea"

Todo era felicidad para Adam Levine. La modelo Behati Prinsloo, su pareja hace diez años, anunció que están esperando su tercer hijo y revolucionó las redes sociales al mostrar su pancita. Sin embargo, las buenas emociones se vieron empañadas luego de que una tiktoker de 23 años acusara al líder de Maroon 5 de haberle sido infiel a su esposa con ella.

"Estuve teniendo una relación con un hombre casado con un ángel de Victoria’s Secret", contó la joven llamada Sumner Stroh, sin dar el nombre del cantante. "En ese momento, era joven, ingenua y francamente, me sentí explotada. No estaba en la escena, como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular", agregó.

Y redobló la apuesta, ya que no solo mostró supuestos chats en los que Levine le decía cuánto lo atraía, sino que terminó confirmando que hablaba de él. "Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año", aseguró. Según su versión, hace varios meses que dejaron de verse, pero el artista la llamó en reiteradas oportunidad. La última, para contarle que su esposa estaba embarazada por tercera vez y que iba a ponerle su nombre a su bebé.

El testimonio de Sumner rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde el nombre del vocalista se convirtió en tendencia por opiniones a favor y en contra. A diferencia de otros famosos que prefieren no aclarar los rumores, Levine decidió hacer un descargo a través de su perfil de Instagram.

"Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, he cruzado la línea durante un período lamentable de mi vida", admitió el músico estadounidense. "En ciertos casos se volvió inapropiado; he abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia", agregó.

Y cerró su mensaje haciendo alusión a Behati: "Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos". (NA)