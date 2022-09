Con el foco puesto en anuncios y en preparativos

“A las chicanas y provocaciones de algunos referentes de la oposición, debemos responderle con gestión y convicción política”, asegura un testigo de oído fino dentro de la gobernación de calle 6, frente a un proceso de inercia inflacionaria muy elevada aún en el mejor de los escenarios económicos.

Es que la llegada del tigrense Sergio Massa como ministro a cargo de las áreas más sensibles de la economía y producción en el Gobierno nacional permitió mejorar los indicadores y le terminó de dar una “vida extra” al Frente de Todos aunque, en verdad, las contradicciones a cielo abierto entre los principales referentes del oficialismo gobernante siguen siendo más que evidentes.

“El número inflacionario marca una durísima realidad. Esto no se arregla con el discurso berreta y mentiroso que los caracteriza. A la paz social hay que construirla con hechos, no señalando con el dedo acusador a la oposición", advierten desde el barco de Juntos

Pese a las perspectivas inflacionarias, la provincia de Buenos Aires mantiene el foco en la reactivación de obras públicas como una política enmarcada en el denominado “Plan de Transformación” impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

También continúa la amplificación de las “noticias positivas de gestión”, como la que días atrás comunicó la gobernación anunciando la ampliación escalonada del Boleto Universitario que beneficiaría a casi 90 mil estudiantes de aquellos municipios que tengan implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), como por ejemplo, Bahía Blanca y Coronel Rosales, entre otras localidades del interior bonaerense.

Mientras tanto el paquete económico que contiene la ley de Presupuesto de gastos y cálculo de recursos y la Ley impositiva 2023 serán presentadas por el Poder Ejecutivo a diputados y senadores provinciales luego de que la Casa Rosada haga lo propio en el Congreso Nacional.

Se avecina una disputa picante en la Legislatura bonaerense, sobre todo por los cruces de los últimos meses entre los intendentes del PRO y las espadas políticas de Kicillof por una supuesta “discriminación” en el reparto de obras, partidas y fondos en distritos amarillos.

En un tibio ensayo de diferenciación del PRO y la Coalición Cívica, que, como puede advertirse, ya están enfrascados en la construcción de un nuevo escenario de grieta, el radicalismo legislativo viene invocando un discurso menos confrontativo, casi intentando darle continuidad a la estrategia política de Facundo Manes.

Sin embargo, los bloques parlamentarios que integran Juntos vienen expresando un enérgico repudio al supuesto “adoctrinamiento de estudiantes” en las escuelas de la Provincia, tras el ataque armado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese contexto, reclaman con urgencia la presencia del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, en la Legislatura para que dé explicaciones sobre el abordaje que se planificó para los establecimientos educativos, tras calificar de “alarmante” la asociación que realizan funcionarios de la cartera educativa y algunos sindicalistas docentes vinculando a los aparentes discursos de odio con partidos de la oposición y la Justicia.

“Gatillar, gatillan los delincuentes, los intolerantes, los violentos, los asesinos, y quieren hacerle creer a los alumnos y a la sociedad que los que gatillan son la oposición, los medios de prensa y la justicia. Eso no es reflexión, eso es odio y no nos lleva a buen puerto”, advirtió la diputada de Juntos por la Sexta Sección, Anahí Bilbao, después del reparto de una guía de reflexión en las colegios bonaerenses.

El radicalismo provincial se encamina a su juego predilecto, las “internas de noviembre” y aunque, en principio no parece haber hipótesis de conflicto y todo se encaminaría a una lista de unidad, el contexto político siempre puede variar.

Por el momento, el presidente de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, parece haber decidido jugar unas fichas en la Provincia, como parte de su estrategia nacional, para llegar a competir en una gran PASO con el PRO.

Esa movida del jujeño puso en aprietos a las autoridades bonaerenses, que vienen jugando en tándem con Facundo Manes, quien ya está lanzado a la carrera para llegar a la Casa Rosada.

Por otro lado, entre los radicales más viejos hay cierto resquemor con el neurocirujano, que decidió encarar su campaña por fuera de la estructura del partido, con un comando porteño de campaña y con actividades en diferentes distritos, pero sin pisar los comités locales.

En la vereda de enfrente, los amarillos tienen tres candidatos definidos en la cancha, por un lado el colorado Diego Santilli, junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y Cristian Ritondo. También quiete terciar entre éstos, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Todo dependerá de cómo termine decantando la interna a nivel nacional. No es lo mismo una lista con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, que una con el expresidente Mauricio Macri, o con la exministra Patricia Bullrich, o el propio Manes. Y también si finalmente habrá PASO o no, y si habrá competencia o no.

Lo cierto es que por el momento, y más allá de las candidaturas “en cartelera”, no parece ser uno de los temas que más inquieta a Juntos.

Saben, tanto en el PRO como en la UCR, que finalmente quien sea candidato presidencial será quien traccione en la provincia de Buenos Aires. Y, el único requisito que deberá cumplir un virtual candidato a gobernador, será el de no ser un piantavotos, como se dice en la jerga política-parlamentaria en las diagonales.