Las dos caras de Los Pumas en el primero de la serie ante Sudáfrica

El seleccionado argentino de rugby cayó este sábado ante su par de Sudáfrica por 36 a 20, por la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship.

Se jugó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini de Independiente, donde los Springboks también se quedaron con la victoria en la primera etapa por 22-6,

Con este resultado Argentina quedó en el último puesto del certamen y, a pesar que falta una fecha, quedó sin posibilidades para el campeonato.

El elenco dirigido por Michael Cheika repitió algo de lo que mostró en la mayoría de los partidos: la irregularidad en su juego. De hecho hoy mostró dos caras. Un primer tiempo en el que no tuvo la pelota, no tuvo tackle, no tuvo precisión en el manejo cuando abrió la pelota y no tuvo conducción ni mentalidad para afrontar un duelo de alto nivel ante el campeón mundial.

Por eso Sudáfrica se quedó con la ventaja parcial gracias a un try penal a los 20m (con amarilla a Santiago Carreras incluida), un try del medio scrum Jaden Hendrikse a los 27m. y un tercero del hooker Malcom Marx a los 32m.

Tomás Lavanini intenta profundidad en el ataque de Los Pumas.

Argentina, que en la primera etapa nunca generó una situación de try y sólo sumó un penal de Emiliano Boffelli, cerró los 40 minutos iniciales con 12 penales cometidos, contra 5 del rival.

Para colmo al minuto de reanudarse el partido, Los Pumas recibieron amarilla a Gonzalo Bertranou. Segundos luego llegó una acción de try para Sudáfrica, aunque no fue convalidado al detectarse un knock on (pelota hacia adelante) un line previo.

Sin embargo, el equipo albiceleste comenzó a superar el mal momento. Con otra actitud (más decidida tanto atrás como adelante) los cambios (sobre todo el ingreso de Tomás Cubelli en la conducción) y un mayor control de pelota, Argentina jugó ataques continuados y dominó a los Springboks en el territorio.

El mal momento apareció esta vez en la visita, con una amarilla al fullback Willie le Roux a los 59m. Y en esa inercia provocada por los avances Puma, un tackle al cuello a Cubelli cuando estaba cerca de apoyar el try, fue penalizado con otra tarjeta amarilla para los sudafricanos y el try penal otorgado al dueño de casa a los 65m.

Matías Moroni y un quiebre de cintura camino al try.

Tres minutos luego Argentina aprovechó la ventaja numérica de tener al rival con 13 para, después de un line ganado, conectar para la entrada de Matías Moroni, quien rompió la línea defensiva y sumó el segundo try.

Esa desventaja mínima de 22-20 a esa altura ilusionó y despertó al público argentino. Pero la alegría duró poco porque Sudáfrica se recompuso y volvió a pisar el ingoal albiceleste a los 74m. vía Damian de Allende (29-20 con la conversión).

Y ya sobre el final (79m) los Springboks lograron otro ataque profundo que definió con try Malcom Marx para conseguir el punto bonus (por diferencia 3 tries) que lo deja con chances de ser campeón.

Las formaciones de los equipos.

Cierra en Durban

Tras el encuentro de hoy el seleccionado argentino viajará este domingo a Johannesburgo para cerrar el Rugby Championship en Durban.

La revancha ante Sudáfrica se jugará el próximo sábado 24 a las 12.05 en el estadio Hollywoodbets Kings Park.

Previamente, a las 4.05, Nueva Zelanda será local ante Australia.

Posiciones: 1º) Nueva Zelanda y Sudáfrica, 14; 3º) Australia, 10 y 4º) Argentina, 9.