Florencia Peña le respondió a Érica Rivas: “Nosotros hicimos mucho para que ella estuviera”

La ausencia de María Elena Fuseneco en la obra de teatro de Casados con hijos sigue dando que hablar. Es que luego de que Érica Rivas asegurara que no va a ir al estreno porque le va a dar “mucha tristeza”, Florencia Peña salió al cruce: se mostró molesta porque sintió que Rivas la puso en el lugar del “opresor” y la trató como “no deconstruida”. “Me parece que somos demasiado artistas y demasiado inteligentes como para no darnos cuenta de que es otro momento”, aclaró.

El conflicto que terminó con Rivas fuera de la pieza teatral comenzó en 2019 cuando la actriz realizó propuestas para modificar algunos guiones de su personaje de cara al gran regreso de la ficción. Las sugerencias no habrían caído bien a los productores y directivos, y el enfrentamiento rápidamente trascendió en los medios.

El objetivo de Rivas habría sido dejar aquellos chistes y comentarios considerados machistas, muy presentes en los diálogos de la tira, que actualmente no son aceptados por ella para ser replicados, sobre todo por su militancia feminista. Al realizar este planteo, denunció que los directivos del proyecto la llamaron “feminazi”.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó a principios de este año.

Sin una solución, el personaje de María Elena, muy presente para el público, quedó fuera de la ficción. Hasta ahora, se sabe que la producción no reemplazó a la actriz sino que la obra propone una nueva novia de Dardo, exesposo de María Elena, que será interpretada por la actriz Jorgelina Aruzzi.

Ayer, luego de su regreso de Berlín, Rivas fue interceptada por el movilero de Intrusos en el Espectáculo, quien luego de felicitarla por sus logros en la pantalla grande le preguntó: “¿En Alemania te preguntaban por Casados por hijos?”. La pregunta dio el pie perfecto para no poder esquivar el resto de las consultas sobre la obra teatral.

Consultada sobre si se había enterado de su reemplazo, ella dijo que sí, con una amplia sonrisa. Entonces, el cronista le consultó qué pensaba sobre el trabajo de Jorgelina Aruzzi. “Ella es lo más, es una actriz divina”, agregó escueta Rivas. A continuación, le preguntaron si iría al estreno, en caso de que la inviten, a lo que respondió categórica: “No, no creo, me da mucha tristeza”.

La respuesta de Florencia Peña

Con las declaraciones de Rivas todavía frescas, la producción de Intrusos fue a buscar a Peña, y la conductora de América TV fue contundente. “Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos mucho que no haya habido acuerdo”, reconoció. “Nosotros hicimos mucho porque ella estuviera y creo que Érica quería ir por un lugar y Casados con hijos iba a ir por otro, y no pudieron entenderse las partes”, explicó luego.

Cuando Alejandro Guatti, el periodista, le marcó que había puesto mucho énfasis en resaltar que habían intentado que Érica no se vaya de la obra, Florencia blanqueó su sentir. “Yo me sentí mal”, reconoció. “Sentí que en un momento quedamos como que no nos importó nada”, aseguró.

Érica Rivas apuntó contra Florencia Peña y Luisana Lopilato por considerar que la abandonaron en su reclamo.

En relación a una frase de Rivas, en donde explicó que el opresor no fue solo la producción sino también sus propias compañeras, Peña aseguró que en Casados con hijos no hay opresor. “Hay buena onda y una energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente sin molestar a nadie, sin joderle la vida a nadie y sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa. Me parece que somos demasiado artistas y demasiado inteligentes como para no darnos cuenta de que es otro momento”, aclaró.

“Yo sentí como si ella nos hubiera dejado a nosotros como que no entendíamos nada o que no estábamos deconstruidas. Que la deconstruida era ella y que a nosotras nos daba igual lo que hiciéramos”, continuó la actriz y puso cara de “nada que ver”. “Casados con hijos es una crítica per se. Critica al machismo. No es una serie literal. Y justamente el personaje de María Elena era el personaje feminista”, analizó.

El elenco completo de la versión televisiva.

Por último, Peña confesó que no llamaría a su excompañera para aclarar nada porque “no es el momento”, y agregó luego que no cree que se deban una charla. “Lo que sí puedo decir es que no estoy de acuerdo. Eso no nos hace enemigas. Que yo no esté de acuerdo con lo que ella dice o piensa no me hace su enemiga”, aclaró, y con firmeza aseguró para cerrar que volvería a compartir un trabajo con Rivas. (La Nación)