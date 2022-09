"Bajo la alfombra", una obra sobre la amistad y los vaivenes de la vida

Dos amigas de la infancia se vuelven a encontrar. El tiempo pasó y dejó sus huellas. El presente las pone frente a frente. “Bajo la alfombra” es una obra que resalta el sentimiento de amistad. Porque más allá de los vaivenes de la vida, suele permanecer intacto.

Después de llenar dos salas, tendrá su tercera función el próximo jueves, desde las 21, en Espacio Juanita Primera (Alvarado 818). Las entradas se consiguen a los teléfonos 291 4478123 ó 291 4169850.

Es interpretada por Silvia Paccione y Norma Amelia García. A cargo de la dirección está Denise Dobry.

"Esta obra significa apostar a hacer proyectos teatrales que me conmueven", explica Dobry.

--¿Por qué "Bajo la alfombra"?

--La obra, a partir del encuentro entre dos amigas de la infancia, deja entreabierta una pregunta: ¿qué hacemos con lo que tenemos bajo la alfombra? Me conmueve la respuesta que todos podemos llegar a encontrar en nuestras vidas. Podemos levantar la alfombra, enfrentar nuestros fantasmas para superarnos o podemos pisar la alfombra bien fuerte y seguir repitiéndonos sin encontrar la salida.

Por miedo a la opinión de la sociedad y hasta de nosotros mismos damos una imagen falsa intentando mostrar lo que no es".

--¿Qué te da esta obra?

--Puedo acompañar a dos actrices que tienen muchas ganas, mucha pasión y que apuestan a pasarla bien en la vida , eso no solo me conmueve si no que también me inspira.

Amigas y compañeras de teatro

Silvia Paccione y Norma García se conocieron en los talleres de teatro de Espacio Juanita Primera. Después de algunos años lograron su propio montaje.

"Me llena de felicidad, tanta adrenalina en la puesta en escena, ver que el público se divirtió y aplaudió mucho en las dos funciones que realizamos es sumamente placentero cuando haces algo que te apasiona", aclara Paccione.

"Lo que queremos significar con éste trabajo es que por miedo a la opinión de la sociedad y hasta de nosotros mismos damos una imagen falsa intentando mostrar lo que no es. Hacemos creer que somos felices, decentes, ricos, pobres, cuando no es tan así...", revela García.