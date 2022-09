Fin de una era: Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional

Una decisión que estaba al caer, pero que nadie quería escuchar o leer. El propio suizo Roger Federer confirmó lo que era un secreto a voces, el final de su etapa como tenista profesional, retiro que se consumará la próxima semana en Londres.

Aquejado por las lesiones en los últimos tiempos, especialmente una dolencia en su rodilla derecha que lo llevó al quirófano en tres oportunidades, el suizo comunicó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que luego de la Laver Cup dejará de practicar la actividad profesionalmente.

De esta forma, a los 41 años, Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam y Nº1 del mundo durante varias temporadas, pondrá fin a una de las carreras más exitosas y majestuosas de la era abierta del tenis mundial.

"De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que le dan vida al deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes", expresa la primera parte del comunicado.

"Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también sé por las capacidades y límites del cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva", agregó.

"La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira", cerró.

Más de 1250 victorias, 103 títulos, 20 trofeos de Grand Slam y récords tales como ser Nº1 del mundo durante 237 semanas consecutivas (310 en total, récord superado solamente por Novak Djokovic), además de finalizar como el mejor tenista del planeta en cinco temporadas.

Federer perdió contra tiempo, rival invencible. Pero su talento, clase, calidad y humildad marcaron la historia del tenis y lo situarán como, independientemente de los números, uno de los mejores de todos los tiempos. Se despide una leyenda...

Los primeros saludos

Naturalmente, a los pocos minutos el comunicado del suizo se hizo eco en redes y causó una enorme conmoción entre sus excompañeros de circuito, aunque la decisión, por el silencio del jugador en los últimos meses, ya se sospechaba que estaba al caer.

Entre los saludos más afectuosos, aparecieron los del tandilense Juan Martín Del Potro, rival de mil y una batallas con el suizo, además de haber compartido una amistad dentro del circuito, y el reciente campeón el US Open, el juvenil Carlos Alcaraz (no llegó a enfrentarlo profesionalmente), además se los sitios oficiales de la ATP, WTA, Wimbledon y US Open.

"Gracias por todo lo que hiciste por el tenis y por mí. El mundo del tenis nunca será igual sin vos", expresó Delpo