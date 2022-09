Emmy 2022: Zendaya se llevó todos los aplausos al consagrarse como mejor actriz dramática

Zendaya fue una de las grandes ganadoras de la noche en los premios Emmy. La actriz protagoniza la exitosa serie de HBO "Euphoria", en la cual interpreta a Rue, una joven que lucha contra las adicciones y el crudo mundo de la adolescencia.

La primera temporada de la ficción logró destacar a la intérprete en la industria televisiva, pero con la llegada de la segunda entrega, especialmente en el quinto episodio –titulado Stand Still Like the Hummingbird–, la promesa de Hollywood se llevó todos los aplausos y rápidamente la crítica opinó que estaba próxima a ganar el Emmy. Estas predicciones fueron acertadas, ya que la actriz de 26 años se alzó con el galardón a Mejor Actriz en una Serie Dramática.

Además, un dato interesante al respecto es que con este premio se convierte en la primera mujer negra en ganar dos veces el Emmy en esa categoría y la ganadora más joven de la historia de estos galardones.

Zendaya no fue la única en recibir el reconocimiento y llevarse todos los aplausos. Otros destacados intérpretes se subieron al escenario para agradecer el galardón que premia a lo mejor de la industria televisiva estadounidense.

Dentro de la lista, entre los más destacados se encuentran Lee Jung-jae, por su trabajo en "El Juego del Calamar"; Matthew Macfadyen por su interpretación en "Succession" (producción que también se alzó con el premio a Mejor serie dramática); Julia Garner por su trabajo en "Ozark"; Jason Sudeikis por "Ted Lasso"; Michael Keaton por su interpretación en "Dopesick" y Jean Smart por "Hacks"; entre otros. (NA)