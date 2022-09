Con picos de 19 puntos de rating, comenzó "¿Quién es la máscara?"

Finalizada La Voz Argentina, y con un rating llegando a los 17 puntos, en la pantalla de Telefe comenzó a sonar un pop rock pum para arriba y cantado por Natalia Oreiro. “Usa tu imaginación, te prometo diversión...”, entonó la uruguaya en la cortina de ¿Quién es la máscara? y dio la bienvenida a este nuevo programa que se estrenó en la noche de este lunes.

“¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿como están? Tengo una emoción, unos nervios que ni se imaginan. Pero estoy muy contenta porque para mi esto es un gran desafío. Muchísimas gracias por confiar en mí. Esto es ¿Quién es la máscara?”, saludó Natalia exactamente a las 22.43, lookeada con un largo vestido magenta, escotado y con mangas.

Así comenzó "¿Quien es la mascara?" con la conducción de Natalia Oreiro.

“¿Vieron esta escenografía? Es maravillosa, es giganteee”, describió e invitó al público al otro lado de la pantalla. “Prepárense para lo que viene, no van a parar de divertirse y sobre todo de jugar”, dijo.

A las 22.45 presentó a la primera de los cuatro famosos que harán de investigadores, quienes tratarán de adivinar quiénes son los famosos por debajo de las máscaras y los disfraces.

Así, apareció en el estudio Wanda Nara, vistiendo un mono estampado con flores. “¡Estás bellísima!”, la elogió la conductora. El rating comenzaba a subir y aquí llegó a los 18.6.

Wanda Nara hizo su aparición en "¿Quién es la máscara?"

Luego fue el turno de Karina "La Princesita", quien fue recibida por Natalia cantando Con la misma moneda, uno de sus éxitos. “Estoy recontra fana de tu música, te quiero. ¿Cuándo cantamos juntas?”, le propuso la mujer de Ricardo Mollo. “Ay, yo también te amo. ¡Cuando me digas”, le devolvió la cantante de cumbia.

Natalia Oreiro recibió a Karina "La Princesita".

Después apareció Roberto Moldavsky, a quien Oreiro también le pidió que diera una vueltita para mostrar su look: un discreto saco azul por encima de una camisa estampada. Pero el humorista le pidió un favor a ella. “¿Puedo tirar un: Tuve tu veneno con vos?”, le preguntó haciendo referencia al éxito de Natalia allá por el 2000. Ella le dió el gusto y lo cantaron y bailaron juntos. En este momento, el rating había alcanzado hasta los 19.1 puntos.

“Ella es todo lo que está bien”, fue cómo Natalia presentó a Lizy Tagliani. “Te amo con todo mi corazón”, agregó, emocionada con la presencia de la humorista. “Ay, yo también, estoy muy feliz de estar con toda la gente, mirá lo que es”, se sorprendió Lizy. “Sos la alegría de este programa, te amamos”, siguió Oreiro con las flores para la última investigadora.

"Sos la alegría del programa", la recibió Natalia Oreiro a Lizy Tagliani.

“¿Puede ser que sea tu cumpleaños y el de Roberto?”, le preguntó Natalia a Lizy y ante la respuesta afirmativa, sonó el feliz cumpleaños para los dos. Una vez pasado el momento de celebración, comenzó formalmente la acción con el primer duelo del ciclo.

El primer enfrentamiento se dio entre Willy y Brillo. El primero se trataba de un disfraz de una tortuga pirata, mientras que el otro era un unicornio blanco y reluciente. Después de presentarse en un tape, Brillo apareció en el estudio para bailar la clásica coreografía de Thriller (Michael Jackson), lo que desconcertó a los investigadores. Una vez que finalizó, cada uno de ellos arriesgó el nombre de quién podría estar debajo del disfraz. Para Wanda, era Mariano Martínez. Lizy dijo que es Dolores Barreiro. Moldavsky se arriesgó por Flavio Mendoza. Y Karina opinó que se trataba de Fer Dente.

Willy y Brillo fueron el primer duelo de "¿Quién es la máscara?"

Luego llegó el turno de Willy, quien entonó De música ligera, el clásico de Soda Stereo. Para Wanda Nara, se trataba de Diego Latorre. Karina dijo que detrás del personaje está Benjamín Amadeo. Lizy se arriesgó por Sergio "El Kun" Agüero. Y Moldavsky insistió con el rubro fútbol al elegir a Javier "Pupi" Zanetti.

Luego de que arriesgaran, llegó el momento de que el público presente en el estudio votara cuál fue el mejor show de los dos. Así, la compulsa la ganó el unicornio Brillo, quien sigue en carrera.

En el segundo duelo de esta primera emisión se enfrentaron Olaf, un vikingo, versus Mamba, un personaje parecido a los del Cirque du Soleil. El primero tomó por asalto el escenario para cantar Te quiero tanto, canción popularizada por Sergio Denis. Para Lizy, se trataba de Carlos Baute. Moldavsky dijo que podría ser Joaquín Furriel. Karina se la jugó por Alejandro Lerner. Y Wanda, por Osvaldo Laport.

Olaf y Mamba fueron el segundo duelo de "¿Quién es la máscara?"

Después llegó el turno de Mamba, quien se despachó con una versión de I Will Survive (Gloria Gaynor), quien para Lizy se trataba de María Susini. Moldavsky dijo que era Patricia Sosa. Para Karina era Fátima Florez y Wanda optó por Iliana Calabró. En el duelo de votos, el público eligió a Mamba, quien sigue en la competencia.

El último versus de la noche estuvo a cargo de Altavista, el monstruo, y Oli, el pez globo. El primero hizo una presentación algo estática de Cosas de la vida, de Eros Ramazzotti, cantada en su italiano original. Wanda se arriesgó por Miguel Ángel Rodríguez. Moldavsky dijo que es Paulo Kablan. Lizy tiró Facundo Moyano y Karina cerró la ronda optando por Ricardo García.

Altavista y Oli se enfrentaron en el tercer duelo de "¿Quién es la máscara?"

Oli, el pez globo, emprendió una versión algo desafinada de Miénteme (María Becerra y Tini), aunque se paró con seguridad sobre el escenario. Wanda dijo que se trataba de Luciana Salazar. Moldavsky optó por Zaira Nara, sorprendiendo a Wanda. Lizy dijo que es Jésica Cirio. Karina dijo que es su tocaya Karina Jelinek.

La votación fue favorable para el monstruo Altavista, dejando en el camino a Oli. Así las cosas, junto a Willy y Olaf se formó el triunvirato de “perdedores” de la emisión. Uno de los tres sería salvado por los investigadores, otro por el público mientras que el tercero quedaría eliminado y sería el primero en revelar su identidad.

Los investigadores eligieron a Oli y el público salvó a Olaf, los cuales pasaron a la revancha del próximo domingo. Así, Willy la tortuga debió quitarse la máscara y se supo que debajo del disfraz estaba Guillermo Coria, extenista y actual capitán argentino para la Copa Davis. “Jamás me hubiera imaginado que Guillermo iba a estar acá”, exclamó Natalia, sorprendida con su aparición. “Cantás re bien, sos un capo”, lo elogió. “No, ni en la ducha canto. Me costó, me costó”, dijo él.

Guillermo Coria fue el primer famoso en revelar su identidad en "¿Quién es la máscara?"

“Ahora que tenes que conducir al equipo de la Davis, ¿no se pierde un poquito de autoridad?”, lo picó Moldavsky. “Para nada, para nada. Me van a respetar más porque me animé a algo que soy muy malo. Hay que animar a superarse”, devolvió él con una sonrisa. Y cerró el primer programa del ciclo. (Teleshow)