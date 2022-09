Un audio que lo dice todo y aún genera ilusión en Chile para clasificar al Mundial de Qatar

La polémica por el partido entre Chile y Ecuador para ingresar al Mundial Qatar 2022 tiene un nuevo capítulo al conocerse un audio en el que el jugador Bryon Castillo reconoció ser colombiano y haber mentido en su fecha de nacimiento.

Desde que el seleccionado chileno tomó cartas en el asunto sobre la maniobra que realizó Ecuador al incorporar un jugador colombiano sin ser nacionalizado comenzaron a realizarse diversas etapas de denuncia con la idea de que Chile ingrese al Mundial pese a quedar fuera por los malos resultados.

Ante ello el futbolista fue acusado de mentir en su nacionalidad y su fecha de nacimiento por lo que este jueves 15 de septiembre deberá declarar ante Comité de Apelación de la FIFA.

El audio difundido pertenece un artículo del Daily Mail donde indican que el mismo fue extraído de una conversación entre el defensor e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), donde se puede escuchar que Castillo respalda los documentos falsificados.

"¿De cuándo eras nacido?", pregunta uno de los investigadores. De inmediato el jugador le responde: "De 1995". Al consultarle sobre qué aparece en la cédula de inscripción del seleccionado señaló que la fecha de nacimiento corresponde a 1998 es decir una diferencia de tres años.

Asimismo se escucha mencionar su nombre completo, Byron Javier Castillo Segura, que es el que aparece en su documento colombiano y no el que supuestamente es el ecuatoriano como Byron David Castillo Segura.

Por último, explicó como fue su despedida de Tumaco, Colombia, para instalarse en San Lorenzo, Ecuador y comenzar una nueva vida como futbolista donde "empresarios ecuatorianos que le consiguieron una nueva identidad”, indican en el medio.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Chile manifestó que la difusión de este audio permitirá tener "esperanzas" ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de Chile y así poder ingresar en uno de los cupos del Mundial que está por disputarse en dos meses.

Ante el conocimiento de esta grabación, el abogado de Castillo señaló que no puede ser tomado como prueba ya que el audio que está circulando "no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Castillo".

"En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, continuó.